استجابة لـ أحمد موسى..رئيس مدينة الشيخ زايد يوجه ببدء أعمال التطوير وإزالة المخلفات غدا

ناشد الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج على مسئوليتي رئيس الوزراء بالتدخل لتطوير منطقة الشيخ زايد.



وعلى الفور استجاب رئيس الوزراء، حيث وجه وزير الإسكان بتطوير منطقة الشيخ زايد وإزالة المخلفات.



كما استجاب أيضا رئيس مدينة الشيخ زايد للمناشدة، وأكد على البدء في أعمال تطوير وإزالة القمامة والمخلفات من المنطقة غدا.



إلغاء الحبس في قضايا النشر

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن دوره داخل نقابة الصحفيين للمطالبة بإلغاء الحبس في قضايا النشر، قائلا: أنا عضو نقابة الصحفيين، واشتغلنا عشان منع حبس الصحفيين في قضايا النشر، والرئيس الأسبق مبارك استجاب وعدل القانون في 2006.

وأضاف موسى، أن حرية التعبير مكفولة؛ شريطة الاستناد إلى المعلومات الدقيقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات، قائلاً: "النقد مباح طالما الهدف مصلحة البلد".

وأكد ضرورة فرض غرامات على مروّجي الأكاذيب؛ حفاظا على الرأي العام، مع التشديد على أن الدستور يحمي حرية الصحافة والإعلام ويدعم أداءهما المسؤول.