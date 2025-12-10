أكلة الشتاء الرسمية.. طريقة عمل العدس التركي

طريقة عمل العدس التركي .. من الوصفات سهلة التحضير والتي يفضلها الجميع في فصل الشتاء مع برودة الأجواء والأمطار، حيث بدأت الأمهات حالياً في عمل شوربة العدس المغذية والمناسبة لأجواء الشتاء ، لكن هناك أسرار عمل العدس التي تجعلك تحصلين على شوربة عدس مميزة تنال إعجاب أطفالك .

ما هي طريقة عمل شوربة العدس التركية؟

المكونات

60 جرام زبدة بصلة واحدة جزرة حبة بطاطس حبة طماطم بقدونس مفروم بكف اليد كمون ملعقة صغيرة ملح ملعقة صغيرة نص ملعقة فلفل اسود نصف كوب عدس أصفر

طريقة عمل شوربة العدس التركية

نذوب الزبدة في القدر نضيف البصل والخضروات مع التحريك ثم نضيف العدس بعد غسله وتصفيته من الماء بعد تقليب المكونات ضيفي البهارات نضيف الماء الساخن ضعف كمية الخضروات

ونغطي عليهم ونتركهم ٤٥ دقيقة ونطفي النار ثم نضع البقدونس ونضرب المكونات في الخلاط بعد أن تبرد أو بالهاند بلندر يمكن إضافة توابل إذا كانت الشوربة تحتاج ثم تقديمها ساخنة مع عيش محمص

طريقة عمل العدس التركي



طريقة شوربة عدس بالشعرية

المكونات

ملعقتين زبدة

نصف كوب عدس أصفر

ثمرة واحدة من : بطاطس - جزر - طماطم - بصل

توابل: كمون وملح ونصف ملعقة فلفل أسود

نصف كوب شعيرية

طريقة عمل عدس بالشعرية

في وعاء ضيفي الزبدة أو السمن

وضيفي البصل مع الخضار وشوحيهم

ثم ضيفي العدس الأصفر المغسول

وقلبي المكونات معاً دقيقتين

ضيفي البهارات وقلبي

ثم ضيفي الماء الساخن بكيمة ضعف الخضار

اتركيه يغلي على نار هادئة حتى تنضج الخضروات

بعدها اضربي المكونات في نفس الوعاء بالهاند بلندر

او اضربيها في الخلاط لكن اتركيها حتى تبرد

في طاسة خارجية ضيفي ملعقة زبدة او سمنة

ضيفي الشعيرية حتى تتحمر وتأخذ لون ذهبي

ثم ضيفي الشعيرية للعدس وقلبيه

قدميه ساخناً مع خبز محمص وبصل مقطع.

طريقة عمل العدس الهندية

مقادير شوربة العدس الهندية

كوب عدس أصفر.

بصلة مفرومة.

فصين ثوم مفرومين.

ثمرتين طماطم مقطعين مكعبات صغيرة.

ملعقتين كبيرتين زنجبيل مفروم.

زبدة أو سمنة.

كمون حصى.

ورقتين لورا.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ربع كوب ماء ساخن.

ربع كوب كريمة طهي.

ملح وفلفل أسود.

كزبرة خضراء أو سبانخ للتزيين.

طريقة عمل العدس نادية السيد

طريقة عمل شوربة العدس نادية السيد على الطريقة الهندية

-ضعي القدر على النار وأضيفي له الزبدة أو السمنة ثم أضيفي الكمون الحصى وورق اللورا وقلبي التوابل.

-بعد تحميص التوابل أضيفي البصل المفروم وشوحيه حتى يذبل ثم ضعي الثوم المفروم وقلبي لتخرج رائحته.

-ضعي الزنجبيل المفروم على البصل والثوم وقلبي المكونات لمدة دقيقة تقريبا ثم ضعي الطماطم المفرومة مكعبات.

-قلبي الطماطم حتى تخرج صلصتها الطبيعية وصبي الماء الساخن واتركي المزيج على النار حتى يتشكل معجون طري.

تبلي معجون الخضروات بالكركم والملح والفلفل الأسود، وفي هذه الأثناء اسلقي العدس الأصفر في الماء في قدر آخر.

-بعد تمام نضج العدس أضيفيه على الخضروات وأخفقي الشوربة بالهاند بلندر ثم تبليها بالبهارات الهندية الجراماسالا.

وآخر خطوة في طريقة عمل شوربة العدس للشيف نادية السيد أضيفي كريمة الطهي أو القشطة للشوربة وقلبيها.

-السبانخ المفرومة الطازجة على شوربة الدال كما يمكنك استبدال السبانخ بالكزبرة الخضراء المفرومة.