بالصور

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الالفي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك،طريقة عمل شوربة العدس .

طريقة شوربة العدس..

المقادير:

٢ كوب عدس مغسول و مصفي

٢ كوب جزر مقطع

١ كوب طماطم مقطعة

١ حبة بطاطس مقطعة

ربع كوب بصل اخضر

٦ فصوص ثوم

٣ ملاعق كبيرة زبدة

١ ملعقة زيت نباتي

١ ملعقة كبيرة من (كمون-كسبرة-فلفل اسود) محمص و مطحون

نصف ملعقة بابريكا

١ ملعقة كبيرة مرقة دجاج بودرة

١ ملعقة كبيرة مرقة خضار بودرة

مياه مغلية

عيش توست مقطع مكعبات

رشة زيت

ملح و فلفل و ثوم بودرة

..

الطشه:

ملعقة زبدة

٣ فصوص ثوم مفروم

توابل ( كمون-كسبرة-فلفل اسود)

