طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

قدمت الشيف ثريا الالفي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك،طريقة عمل شوربة العدس .
طريقة شوربة العدس..
المقادير:
٢ كوب عدس مغسول و مصفي
٢ كوب جزر مقطع
١ كوب طماطم مقطعة
١ حبة بطاطس مقطعة
ربع كوب بصل اخضر
٦ فصوص ثوم
٣ ملاعق كبيرة زبدة
١ ملعقة زيت نباتي
١ ملعقة كبيرة من (كمون-كسبرة-فلفل اسود) محمص و مطحون
نصف ملعقة بابريكا
١ ملعقة كبيرة مرقة دجاج بودرة
١ ملعقة كبيرة مرقة خضار بودرة
مياه مغلية
عيش توست مقطع مكعبات
رشة زيت
ملح و فلفل و ثوم بودرة
..
الطشه:
ملعقة زبدة
٣ فصوص ثوم مفروم
توابل ( كمون-كسبرة-فلفل اسود)