تصعيد 16 ناشئًا من الأهلي والزمالك للمشاركة في كأس عاصمة مصر 2025-2026

تبدأ غدًا الثلاثاء منافسات بطولة كأس عاصمة مصر 2025-2026، والتي تأتي بالتزامن مع فترة التوقف الدولي الخاصة بـ كأس أمم إفريقيا 2025.

وتستمر البطولة حتى 17 يناير 2026، وسط منافسة قوية بين الأندية المصرية على اللقب والجائزة المالية المغرية.

ومن المقرر، أن يحصل بطل الكأس على 10 ملايين جنيه، بينما سيحصل الوصيف على 4 ملايين جنيه، والمركز الثالث 2 مليون جنيه، والمركز الرابع 1.5 مليون جنيه، ما يجعل البطولة محط أنظار الأندية الباحثة عن تحقيق الألقاب والعوائد المادية.

تصعيد 16 ناشئا بـ الأهلي والزمالك في كأس عاصمة مصر

الأهلي:

عمر سيد معوض ومحمود لبيب ومحمد رأفت ومحمد رضا ومحمد زعلوك ومحمد هيثم عبد العظيم ومحمد العدوي وحسين عاطف.

الزمالك:

محمد عبد الفتاح حارس مرمى وهشام فؤاد ويوسف الطباخ ومحمد إبراهيم وأنس وائل ويوسف وائل الفرنسي ومحمد حمد وأحمد صفوت.

جدول مباريات الأندية الكبرى

الأهلي:

يفتتح مشواره بمواجهة إنبي يوم الخميس 11 ديسمبر في الثامنة مساءً، ثم يلتقي سيراميكا كليوباترا في 19 ديسمبر، يليها مواجهة غزل المحلة في 23 ديسمبر، ثم المقاولون العرب يوم 30 ديسمبر، وبعدها فاركو في 10 يناير، وختامًا بمواجهة طلائع الجيش في 15 يناير.

الزمالك:

يبدأ منافساته بمواجهة كهرباء الإسماعيلية يوم الثلاثاء 9 ديسمبر في الثامنة مساءً على استاد هيئة قناة السويس.

مباريات الجولة الأولى

الثلاثاء 9 ديسمبر

فاركو × المقاولون العرب – 5 مساءً – استاد حرس الحدود

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك – 8 مساءً – استاد هيئة قناة السويس

بيراميدز × البنك الأهلي – 8 مساءً – استاد 30 يونيو

الأربعاء 10 ديسمبر

طلائع الجيش × سيراميكا – 5 مساءً – استاد جهاز الرياضة

زد × سموحة – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

الإسماعيلي × الجونة – 8 مساءً – استاد الإسماعيلي

الخميس 11 ديسمبر

الاتحاد × المصري – 5 مساءً – استاد السويس الجديد

وادي دجلة × بتروجت – توقيت لم يُعلن – استاد السلام الدولي

الأهلي × إنبي – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

مجموعات البطولة

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.