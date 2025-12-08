منال عوض: انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالدقهلية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا اليوم حول الموقف التنفيذي للمرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والتي تم إطلاقها بمحافظة الدقهلية بهدف تعزيز الغطاء النباتي وتحسين جودة الهواء ودعم جهود الدولة للتحول نحو الاستدامة البيئية.

وأوضح التقرير الذى استعرضته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، أن مستهدفات المرحلة الحالية من المبادرة في محافظة الدقهلية هو زراعة  ٢٦٩١٥ شجرة في المحاور والشوارع الرئيسة بمحافظة الدقهلية، تم اختيارها بعناية وفقاً لمعايير علمية دقيقة، مثل الياسمين الهندي و ارثرينا والبوانسيانا، الكوريزيا، واكاسياو .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه المرحلة تمثل نقلة نوعية في استراتيجية التشجير، حيث ترتكز على  اختيار أنواع أشجار متخصصة تلائم البيئة المصرية و تحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية و تعظيم العائد البيئي والجمالي و تحقيق التنمية المستدامة الشاملة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذه الجهود تأتى في إطار النهج المتكامل الذي تتبناه الحكومة لتوسيع الرقعة الخضراء وتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن هناك متابعة دورية من الوزارة للموقف التنفيذي للمرحلة الحالية من المبادرة وذلك بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة والمحافظات المستهدفة لتحقيق أقصى استفادة وضمان نجاح المبادرة فى مرحلتها الرابعة.

ومن جانبه أوضح الدكتور سعيد حلمي أن تنفيذ المرحلة الرابعة بالمناطق المستهدفة فى نطاق محافظة الدقهلية سوف يساهم فى خفض معدلات التلوث بنسبة 40% في المناطق المستهدفة وتحسين جودة الحياة للمواطنين ، حيث تمثل المبادرة نموذجاً فريداً للعمل البيئي المتكامل .

