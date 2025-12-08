قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجمعية العمومية للزمالك تنعقد غدًا بمناقشة الميزانية وخطة إنشاء فرع أسيوط الجديدة
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
الباقي شنط وأكياس .. رسالة مثيرة من سما المصري لـ محمد صلاح
كله فيلر وعمليات تجميل.. بشار الأسد يسخر من بوتين في تسريبات جديدة
كيف تستثمر مدخراتك من بين 4 صناديق استثمارية .. بنك مصر يجيب
علامات استفهام.. مصير غامص لـ 4 نجوم بـ الأهلي في ميركاتو الشتاء
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالاسم ورقم البطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لبدء المحاكمة.. وصول المتهم والمجني عليهم في قضية المدرسة الدولية بالإسكندرية

صورة المتهم
صورة المتهم
أحمد بسيوني

وسط إجراءات أمنية مشددة وحراسة مكثفة، وصل منذ قليل أطفال مدرسة الإسكندرية الدولية الذين تعرّضوا للاعتداء، رفقة أسرهم، إلى محكمة استئناف الإسكندرية لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم في القضية التي أثارت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية.

وحرصت أسر الأطفال على إخفاء هوية أبنائهم حفاظًا على خصوصيتهم وسلامتهم النفسية، حيث ظهر الأطفال وهم يرتدون كمامات طبية ونظارات داكنة، فيما حمل أحدهم لعبة «سبايدر مان» بين يديه، في مشهد مؤثر يعكس محاولات الأهالي تهدئة الصغار وسط أجواء مشحونة ومتوترة.

وشوهدت الأمهات والآباء يحيطون بأطفالهم من جميع الجهات، بينما تكفّلت قوة من الشرطة بتأمين مسار دخولهم إلى قاعة المحكمة، منعًا لاحتكاكهم بأي شخص ومنع تصويرهم، تنفيذًا لقرارات هيئة الدفاع التي شددت على حماية الأطفال من أي انتهاك جديد لخصوصيتهم.

و تنظر محكمة استئناف الإسكندرية اليوم الاثنين أولى جلسات محاكمة المتهم (س. خ. ر)، المحبوس احتياطيًا، في القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلي المنتزه، والمتهم فيها بالاعتداء على 5 أطفال داخل إحدى المدارس الدولية للغات شرق الإسكندرية.

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات رسمية من 5 أسر تتهم أحد العمال (جنايني) بالمدرسة بالتعدي الجسدي على أطفالهم داخل الحديقة الخلفية للمدرسة و بحسب أقوال الأسر، فقد استغل المتهم فترة الحضور المبكر للتلاميذ قبل بدء اليوم الدراسي، والتي تتراوح بين نصف ساعة و45 دقيقة، حيث تغيب الرقابة من المشرفين، ليقوم باستدراج الأطفال داخل الحرم المدرسي.

وكشفت التحقيقات أن المدرسة كانت تعمل بنظام الدورة الواحدة بدلًا من دورتين بهدف تقليل النفقات، الأمر الذي نتج عنه بقاء عدد من أطفال مرحلة رياض الأطفال دون إشراف كافٍ، وهو ما استغله المتهم للاقتـراب من الأطفال داخل الحمام الخلفي المعروف بـ"الجنينة"، بعيدًا عن كاميرات المراقبة، بزعم تعليمهم تمارين جمباز وحركات جديدة.

وبحسب التحقيقات وتقارير الطب الشرعي، فإن الأطفال وجميعهم دون سن الخامسة يُعدّون قانونًا منعدمي الإرادة، ما يجعل الجريمة واقعة بطريق القوة أو التحايل وأكدت الشهادات تطابق روايات الأطفال بشأن تعرضهم لاعتداءات جسدية مكتملة، بينما ظنّ الضحايا أن ما يحدث جزء من “التدريبات”.

وبلغ عدد البلاغات الرسمية حتى الآن 5 بلاغات تشمل 3 فتيات وولدين، فيما أشارت مصادر من أسر التلاميذ إلى وجود حالات أخرى لم تتقدم ببلاغات رغم تأكيد تعرض أطفالهم لوقائع مشابهة.

وتعود بداية كشف الجريمة إلى ملاحظة والدة إحدى الفتيات عودة ابنتها من المدرسة دون الجاكيت الخاص بها. وعند حضورها للمدرسة للبحث عنه في اليوم التالي، فوجئت بوجود أطفال داخل "الجنينة" دون أي إشراف، ليخبرها أحدهم بأن "عمو بيعلّمنا حركات جديدة وبيقعدنا معاه لوحدنا". الأمر الذي دفع الأسر لفتح حوار مع أطفالهم، لتظهر تفاصيل متطابقة حول الوقائع.

وعقب تلقي البلاغات، استمعت جهات التحقيق لأقوال الأطفال، والتي جاءت متوافقة بشكل كامل، قبل أن ينجح رئيس مباحث قسم شرطة المنتزه ثان في ضبط المتهم خلال ساعات قليلة.

الاسكندرية الجنايات المتهم مدرسة دولية المحكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

أحمد شريف

مهاجم الزمالك يحيي ذكري خطيبته الراحلة: ذكراك ثابتة في قلبي

ترشيحاتنا

منتصر ابوسليمان

الصحفي منتصر سليمان يحتفل بحفل زفافه بحضور لفيف من الإعلاميين والصحفيين

تنظيف الأسنان

إيه الوقت المناسب لتنظيف الأسنان .. قبل الإفطار أم بعده؟| إعرف الإجابة

اليوسفي والبرتقال

طبيبة تحذر: فواكه حمضية تزيد الكحة عند الأطفال خلال نزلات البرد

بالصور

صحة الشرقية تنفذ قوافل الخير.. كشف وعلاج مجاني لـ 18 ألف مواطن

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء.. ستفاجأ بالنتيجة

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

فيديو

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد