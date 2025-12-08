ريهام عبد الغفور تجسد دور مصابة بمتلازمة داون في خريطة رأس السنة

علقت الفنانة ريهام عبد الغفور على مشاركتها فى فيلم «خريطة رأس السنة»، والذى تجسد خلاله شخصية مصابة بمتلازمة داون.

وكتبت ريهام عبدالغفور عبر حسابها على «فيسبوك»: «فيلم خريطة رأس سنة بالنسبة لى كان تجرّبة أهم وأعمق من مجرد دور أو عمل، اتعرفت على أولادنا ودى كانت أهم حاجة بالنسبه لى فى التجربة».



أضافت: «اتعلمت منهم إن الذكاء العاطفى أهم من أى حاجة تانيه وإتمنيت إن الناس كلها تبقى بتتعامل مع بعض زى ما اولادنا بيتعاملوا مع الناس والدنيا بقلبهم وعواطفهم اكتر من أى حاجة تانيه.. وإن شاء الله الفيلم يعجبكم ونكون قدرنا نقرب من أولادنا.. ولنا فى الله ظن لايخيب».

فيلم خريطة رأس السنة بطولة كل من: «ريهام عبدالغفور، محمد ممدوح، هنادى مهنا، وأسماء أبواليزيد».



وتدور قصة الفيلم حول سيدة مصابة بمتلازمة داون، تخوض رحلة مليئة بالتحديات والمواقف المؤثرة برفقة الطفل آسر، الذى يجسد شخصية ابن شقيقتها، فى محاولة للعثور على والدته التى اختفت بعد وفاة والده المفاجئة، وتواجه البطلة خلال الرحلة العديد من المواقف الصعبة.