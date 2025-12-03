ريهام عبد الغفور تحيي الذكرى الثانية لوفاة والدها: فقدت أكثر شخص يحبني

أحيت الفنانة ريهام عبد الغفور الذكري الثانية لوفاة والدها برسالة مؤثرة عبرت فيها عن اشتياقها له عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت ريهام عبد الغفور: زي النهاردة من سنتين فقدت أكثر شخص بيحبني فقدت أكثر شخص بيفهمني ويسمعني فقدت اكثر شخص عمري ما احتجت اشرحله نفسي.

و أضافت: فقدت الحضن اللي بيحسسني إن الدنيا بخير وإني في أمان فقدت البوسه اللي بتديني طاقة حب أكمل بيها الحياة.

و تابعت :فقدت السند فقدت الأب والإنسان الأعظم والأكرم والأنبل والأحن، فقدت أبويا وحبيبي وصديقي المقرب.

وكشفت مجموعة قنوات mbc، عن موعد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر، بطولة الفنان شريف سلامة، والفنانة ريهام عبد الغفور، والمقرر طرحه فى 21 ديسمبر الجارى، عبر شاشتها



قصة وأبطال مسلسل «سنجل فاذر ماذر»

وتدور أحداثه فى إطار دراما إنسانية، تتقاطع فيها قصص الحب والخيبة والطموح، حيث يتتبع المسلسل حياة شخصيات تبحث عن الحب والفرصة الثانية، بينما تطاردهم أخطاء الماضي.

مسلسل "سينجل ماذر فاذر"، يضم فى بطولته مجموعة مميزة من نجوم الوسط الفنى، أبرزهم: الفنانة ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، هنادى مهنا، محمد الكيلانى، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلى، إنجى وجدان، شيرى ممدوح، أحمد رضوان وآخرين.