أنكر ما فعلنا من خير.. ريهام عبد الغفور تثير الجدل برسالة غامضة

أثارت الفنانة ريهام عبدالغفور الجدل بمنشور شاركته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت ريهام عبد الغفور:حسبنا الله فيمن قال فينا ماليس فينا ، ونسب إلينا ما لم نفعل، وتجاوز في حقنا ، وأنكر ما فعلنا من خير وكفى بالله شهيداً.

اعمال ريهام عبد الغفور

وتستعد الفنانة ريهام عبد الغفور للعودة الي شاشة السينما خلال الفترة القادمة بعملين دفعة واحدة.

الفيلم الاول هو برشامة، والذي يعد من الاعمال الكوميدية ، تدور أحداث فيلم برشامة في إطار كوميدي إجتماعي حول الغش في المدارس، وتُسرد أحداثه خلال يوم واحد في إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة.



ويشارك في بطولة فيلم برشامة هشام ماجد إلى جانب ريهام عبد الغفور، وباسم سمرة، طه دسوقي، مصطفى غريب، حاتم صلاح، أحمد عصام السيد، ومجموعة من ضيوف الشرف.

اما العمل الثاني، والذي كان مفاجاة لجمهور ريهام عبد الغفور فهو خريطة رأس السنة.