مغامرة فنية جديدة.. ريهام عبد الغفور تخوض أخطر أدوارها وتجسّد شخصية مصابة بمتلازمة داون

دائمًا ما تبحث النجمة ريهام عبد الغفور عن التميّز والاختلاف في أعمالها، وعلى مدار مسيرتها الفنية نجدها دومًا مختلفة ومتجددة.

وقد كان سعي ريهام الدائم للاختلاف سببًا في موافقتها على فيلم «خريطة رأس السنة» الذي تقدّم فيه شخصية سيدة مصابة بمتلازمة داون، لتكون أول فنانة في العالم تقدّم هذا الدور؛ فلم يسبق لفنانة أن جسّدت هذه الشخصية، إذ كان يتم دائمًا الاستعانة بأبطال من ذوي الهمم لتقديم هذه الأدوار، إلا أنّ ريهام خاضت المغامرة هذه المرة لتكشف عن جانب جديد من موهبتها الاستثنائية.





مشاركة ريهام عبد الغفور في فيلم «خريطة رأس السنة»

تظهر ريهام في الفيلم بشكل مختلف وبماكياج مبهر، وصلت من خلاله إلى أدق التفاصيل الشخصية والشكلية لأصحاب متلازمة داون، وساعدها في ذلك إسلام أليكس، خبير الـ«Special Effects»، الذي قدّمها بصورة مبهرة ومختلفة.

فيلم خريطة رأس السنة

فيلم «خريطة رأس السنة» من بطولة ريهام عبد الغفور، والنجوم محمد ممدوح، وأسماء أبو اليزيد، وهنادي مهنا، والطفل أسر، وهو من تأليف يوسف وجدي، وإخراج رامي الجندي، وإنتاج أحمد حمدي، وتنفيذ شركة سكوب آرت برودكشن.