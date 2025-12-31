1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال التعاملات الصباحية، بعد موجة تراجع واضحة سجلها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، وسط ترقب من المتعاملين لتحركات الأسعار محليًا وعالميًا مع نهاية العام.



سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق 5925 جنيهًا للجرام اليوم، بعد أن كان قد بلغ 6066 جنيهًا قبل يومين فقط، ما يعني تراجعًا قدره 141 جنيهًا للجرام في فترة زمنية قصيرة، وهو ما انعكس مباشرة على باقي الأعيرة وأسعار المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب في مصر صباح اليوم

وجاءت أسعار الذهب مع بداية التعاملات الصباحية على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

6771.5 جنيه للبيع

6737 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21 الآن

5925 جنيهًا للبيع

5895 جنيهًا للشراء



سعر الذهب عيار 18 صباحًا

5078.5 جنيه للبيع

5052.7 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر

3950 جنيهًا للبيع

3930 جنيهًا للشراء

تراجع قوي في سعر الجنيه الذهب

وبالتوازي مع انخفاض سعر الجرام، شهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا ملحوظًا، حيث سجل اليوم 47400 جنيه للبيع و47160 جنيهًا للشراء، بعد أن كان قد تجاوز مستوى 48500 جنيه خلال الأيام الماضية، ليكون بذلك قد انخفض بأكثر من 1000 جنيه خلال فترة قصيرة، متأثرًا بتراجع سعر عيار 21.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

استقرت أسعار سبائك الذهب صباح اليوم وفقًا لسعر جرام الذهب عيار 24، وجاءت على النحو التالي:

أسعار السبائك

سبيكة 2 جرام: نحو 13543 جنيهًا

سبيكة 4 جرامات: نحو 27086 جنيهًا

سبيكة 5 جرامات: نحو 33857.5 جنيه

سبيكة 10 جرامات: نحو 67715 جنيهًا

سبيكة 31.1 جرام (أوقية): نحو 210593.6 جنيه

توقعات حركة الذهب

ويرجح تجار ومحللون أن تستمر حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع ارتباط السوق المحلي بحركة الذهب عالميًا وسعر الدولار، إلى جانب تأثير قرارات البنوك المركزية العالمية، ما يجعل الأسواق في حالة ترقب مع بداية عام 2026.