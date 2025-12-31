قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مدينة سوزانفيل بولاية كاليفورنيا
غارات للاحتلال على مدينة رفح جنوب قطاع غزة
غير مقبول.. محامي عمرو أديب ينسحب رسميًا من الدفاع عنه بعد 14 عامًا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025
1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير
كوت ديفوار يُواجه الجابون لحسم التأهل وصدارة المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية
المصريون بالخارج يواصلون التصويت بإعادة الدوارئر الملغاة من انتخابات النواب
إصابة أكثر من 100 شخص في تصادم قطارين بالهند
سيراميكا كليوباترا يستضيف فاركو المُتصدّر في كأس عاصمة مصر
آخر يوم .. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
وزير العمل يعلن عن صرف منحة «عيد الميلاد» للعمالة غير المنتظمة .. تفاصيل
اقتصاد

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال التعاملات الصباحية، بعد موجة تراجع واضحة سجلها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، وسط ترقب من المتعاملين لتحركات الأسعار محليًا وعالميًا مع نهاية العام.
 

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق 5925 جنيهًا للجرام اليوم، بعد أن كان قد بلغ 6066 جنيهًا قبل يومين فقط، ما يعني تراجعًا قدره 141 جنيهًا للجرام في فترة زمنية قصيرة، وهو ما انعكس مباشرة على باقي الأعيرة وأسعار المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب في مصر صباح اليوم

وجاءت أسعار الذهب مع بداية التعاملات الصباحية على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

6771.5 جنيه للبيع
6737 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21 الآن

5925 جنيهًا للبيع
5895 جنيهًا للشراء
 

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18 صباحًا

5078.5 جنيه للبيع
5052.7 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر

3950 جنيهًا للبيع
3930 جنيهًا للشراء

تراجع قوي في سعر الجنيه الذهب

وبالتوازي مع انخفاض سعر الجرام، شهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا ملحوظًا، حيث سجل اليوم 47400 جنيه للبيع و47160 جنيهًا للشراء، بعد أن كان قد تجاوز مستوى 48500 جنيه خلال الأيام الماضية، ليكون بذلك قد انخفض بأكثر من 1000 جنيه خلال فترة قصيرة، متأثرًا بتراجع سعر عيار 21.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

استقرت أسعار سبائك الذهب صباح اليوم وفقًا لسعر جرام الذهب عيار 24، وجاءت على النحو التالي:

أسعار السبائك

سبيكة 2 جرام: نحو 13543 جنيهًا
سبيكة 4 جرامات: نحو 27086 جنيهًا
سبيكة 5 جرامات: نحو 33857.5 جنيه
سبيكة 10 جرامات: نحو 67715 جنيهًا
سبيكة 31.1 جرام (أوقية): نحو 210593.6 جنيه

توقعات حركة الذهب

ويرجح تجار ومحللون أن تستمر حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع ارتباط السوق المحلي بحركة الذهب عالميًا وسعر الدولار، إلى جانب تأثير قرارات البنوك المركزية العالمية، ما يجعل الأسواق في حالة ترقب مع بداية عام 2026.

