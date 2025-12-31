قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025

جرام الذهب
ولاء عبد الكريم

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء 31-12-2025 في مصر خلال التعاملات المسائية، مُتأثرًا بهبوط سعر الذهب في البورصة العالمية وسط مُتابعة من المُتعاملين لتحركات السوق المحلية بالتزامن مع الأسعار العالمية للمعدن النفيس.


سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6771.5 جنيه للبيع، و6737 جنيهًا للشراء


سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
سجل سعر جرام الذهب عيار 21  الآن، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية نحو 5925 جنيهًا للبيع، و5895 جنيهًا للشراء


سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم
سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5078.5 جنيه للبيع، و5052.7 جنيه للشراء


سجل سعر الجنيه الذهب 47400 جنيه خلال تداولات اليوم.


سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو  4362.4 دولار للبيع و 4362.1 دولار للشراء.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

الذهب البورصة جرام الذهب أوقية الذهب الدولار

