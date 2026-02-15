قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

في ذكراه.. زكي رستم عاش في عمارة يعقوبيان ومات بـ أزمة قلبية

زكي رستم
زكي رستم

يوافق اليوم الأحد 15 فبراير ذكرى رحيل الفنان زكي رستم، الذي ولد في 5 مارس عام 1903، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1972، عن عمر ناهز الـ 68 عامًا. 

حياة زكي رستم

ولد محمد زكي محرم محمود رستم، أو «زكي رستم» في قصر جده اللواء محمود رستم باشا بحي الحلمية الذي كانت تقطنه الطبقة الأرستقراطية في أوائل هذا القرن.

كان والده محرم بك صديقاً شخصياً للزعيمين مصطفى كامل ومحمد فريد، في عام 1920 نال شهادة البكالوريا ورفض استكمال تعليمه الجامعى وكانت أمنية والده أن يلحقه بكلية الحقوق، إلا أنه اختار هواية فن التمثيل في عام 1924، وكانت رياضة حمل الأثقال هي هوايته المفضلة، وفاز بلقب بطل مصر الثاني في حمل الأثقال للوزن الثقيل.

حفيدة زكي رستم 

وفي وقت سابق، قالت نيفين رستم، حفيدة الفنان الراحل زكي رستم، إنه كان يعيش في شقته داخل عمارة يعقوبيان الشهيرة بمنطقة وسط البلد.

وأوضحت نيفين رستم، في لقاء خاص مع الإعلامية آية شعيب، ببرنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعد وفاة زكي رستم، قام عمها الراحل عمر وأولاده بالسكن في ذات الشقة، وكانت تذهب بصحبة أسرتها لزيارتهم في المناسبات، ومشاهدة مقتنيات جدها الراحل، مثل ملابسه واكسسواراته التي كان يستخدمها في التمثيل.

وأضافت حفيدة زكي رستم، أن بعد 8 سنوات من رحيل زكي رستم، قام صاحب الشقة بعمارة يعقوبيان، بمطالبة عمها عمر بترك الشقة لأنه لا يستحق السكن فيها قانونًا، قائلة: "صاحب الشقة قال لعمي اترك الشقة لأنها كانت ايجار قديم، وحاول معه بالسماح له بالاستمرار بالسكن فيها نظرًا لأن زكي رستم خاله، ولكنه رفض؛ لأنه ليس ابنه أو أخوه".

وتابعت نيفين رستم، أن مقتنيات زكي رستم لا يزال يتواجد بعضها، ومنها العصا التي كان يستخدمها الباشوات و الحكمدار، ومأمور الشرطة، وكانت توضع أسفل الإبط كنوع من الوقار.

رحيل زكي رستم 

زكي رستم اضطر إلى اعتزال التمثيل نهائيا عام 1968، والابتعاد عن الناس بعد فقدانه حاسة السمع تدريجيا، وكان يقضي معظم وقته في القراءة ولعب البلياردو، بعدما قدَّم أكثر من 240 فيلما، لكن الشهير منها، والموجود 55 فيلما فقط.

وبعد ذلك أصيب زكي رستم بأزمة قلبية حادة نقل على أثرها إلى مستشفى دار الشفاء، وفي 15 فبراير 1972 توفي الفنان الكبير ولم يمش في جنازته أحد.

بالصور

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

