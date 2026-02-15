قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مي سليم: غيرت ملامحي ونبرة صوتي من أجل «روج أسود».. خاص

مي سليم
مي سليم
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة مي سليم عن طريقة تحضيرها لشخصية ريم فى مسلسل “روج أسود” المقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى تنافس به. 

وقالت مي سليم، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": “كان هناك تحضير عميق مع المخرج محمد حماقي، الذي تعاملت معه للمرة الأولى. اجتمعنا لعدة جلسات عمل قبل التصوير لتناول جوانب الشخصية النفسية والاجتماعية، كما أنني عملت على تغيير مظهري وطريقة حديثي وحركاتي لتتماشى مع التطور الذي تمر به الشخصية خلال أحداث المسلسل”.

مسلسل “روج أسود”

وانتهت النجمة مي سليم من تصوير آخر مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "روج أسود" خلال اليومين الماضيين، بعد أن عاد فريق العمل لاستكمال التصوير الذي توقف لفترة طويلة، اذ صورت مي مشاهدها الأخيرة، لتودع العمل بالكامل الذي استغرق تصويره أكثر من عامين، في انتظار عرضه ضمن خريطة موسم دراما رمضان 2026.

وتخوض مي سليم من خلال مسلسل "روج أسود" المقرر عرضه عبر شاشتي “النهار” و"المحور"، إلى جانب عدد من القنوات الأخرى، تجربة درامية مختلفة ذات طابع اجتماعي إنساني، حيث يناقش مي في القصة الخاصة بها، قضية سرقة الأعضاء البشرية، من خلال معالجة درامية واقعية تلامس معاناة إنسانية حقيقية وتكشف جوانب مظلمة من هذا الملف الشائك.

وتجسد مي سليم خلال أحداث العمل شخصية ريم، وهي فتاة بسيطة تعيش حياة قاسية برفقة والدتها.

تدخل ريم في تجربة زواج تنتهي بمأساة، بعدما تتعرض للخداع على يد زوجها الذي يستغل ثقتها ويقدم على سرقة كليتها، قبل أن يتخلى عنها ويتركها تواجه مصيراً قاسياً ومعاناة نفسية وجسدية كبيرة، وتستند هذه القصة إلى وقائع حقيقية.

وتدور أحداث مسلسل "روج أسود" في إطار اجتماعي إنساني، حيث يتناول مجموعة من القصص المستوحاة من وقائع حقيقية لنساء يواجهن أزمات ومشكلات معقدة في حياتهن الزوجية والعائلية، وتلتقي هذه القصص داخل أروقة محكمة الأسرة المصرية، لتعرض قضايا تتجاوز الخيانة والانفصال، وتغوص في تعقيدات اجتماعية ونفسية أكثر عمقاً.

ويشارك في بطولة مسلسل "روج أسود" كل من رانيا يوسف، مي سليم، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، أحمد فهيم، كريم العمري، عابد عناني، أحمد جمال سعيد، محمد الدسوقي، كريم صبحي، برلنتي فؤاد، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماق ويعرض في 30 حلقة خلال شهر رمضان.

على الصعيد الغنائي، كانت مي سليم طرحت أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “تراكمات” خلال شهر نوفمبر الماضي عبر موقع يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية. 

الأغنية من كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع وميكس وماستر يحيى يوسف، ومن إخراج عبد الله صبري. وتدور فكرة الأغنية في إطار درامي، يعكس تراكمات الألم التي تمر بها المرأة بعد وصول علاقتها العاطفية إلى طريق مسدود.

