تمهيداً لعرض “حد أقصى”.. روجينا تشعل السوشيال ميديا برسائل الـ200 مليون جنيه

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بعد تداول عدد من المؤثرين لرسالة نصية غامضة تفيد بتحويل مبلغ يتجاوز 200 مليون جنيه إلى حساباتهم، مع الإشارة إلى وجود “حد أقصى للسحب”.

المفاجأة لم تتوقف عند حدود الرسالة، حيث سارع عدد من المؤثرين إلى مشاركة تجربتهم عبر فيديوهات على “تيك توك” و”إنستجرام”، متسائلين عما إذا كانت الرسالة حقيقية أم جزءًا من حملة ما، خاصة مع تكرار استخدام هاشتاج #حد_أقصى في منشوراتهم.

وفي خطوة زادت من حالة التشويق، ظهرت الفنانة روجينا عبر حساب شخصية “صباح عقار” على تيك توك، متقمصة دورها داخل العمل، ومعلنة أنها تلقت الرسالة نفسها، في حالة من الصدمة والحيرة، قبل أن يتضح لاحقًا أن ما حدث كان حملة دعائية مبتكرة تمهيدًا لانطلاق مسلسل “حد أقصى” في موسم رمضان 2026.

المسلسل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تجسد روجينا شخصية “صباح”، سمسارة عقارات تجد نفسها فجأة في قلب أزمة كبرى بعد دخول مبلغ مالي ضخم إلى حسابها البنكي، لتتورط في دوائر معقدة من الشكوك والصراعات، وسط محاولات للهروب من واقع يضعها تحت ضغوط غير متوقعة.

ويطرح “حد أقصى” تساؤلات إنسانية عميقة حول المال، والاختيارات، وحدود التحمل، في قصة تتصاعد أحداثها بين الطمع والخوف والرغبة في النجاة، مع عناصر من الإثارة والأكشن.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب روجينا كل من محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، فدوى عابد، مصطفى عماد، وبسنت أبو باشا، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج مايا أشرف زكي.

ويبدو أن روجينا هذا العام قررت الخروج عن المألوف، ليس فقط على مستوى الشخصية الدرامية، ولكن أيضًا من خلال حملة تسويقية اعتمدت على عنصر المفاجأة والتفاعل المباشر مع الجمهور، ما جعل “حد أقصى” يتصدر النقاشات قبل عرضه الرسمي.

يعرض مسلسل “حد أقصى” في رمضان ، ويُتوقع أن يكون واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة هذا الموسم.