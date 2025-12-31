قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تامر عبدالمنعم يشهد البروفات النهائية لاحتفالية رأس السنة | صور
إسبانيا تمنح إيرباص استثناءً من حظرها استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية
شبورة ورياح وأمطار متفرقة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء
الإيجار القديم .. تعرّف على آلية الانتقال إلى الوحدة البديلة قبل الإخلاء
ثقب في الجدار وحقائب مجهولة.. لصوص يقتحمون بنكًا ألمانيًا ويسرقون عشرات الملايين
أسامة الدليل: 2026 عام الحسم للصراعات بالمنطقة.. والأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق مازالت «مُقلقة»
مُواجهة مُثيرة .. مانشستر يونايتد يتعادل أمام وولفرهامبتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
يُعزّز الاقتصاد ويحمي العُملة الصعبة.. نواب البرلمان: تطوير منظومة الأعلاف «ضرورة» لحماية الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المحلي
متحدث أونروا : قانون الكنيست ضد الوكالة بقع الكهرباء والمياه تصعيد خطير للغاية
أرسنال يكتسح أستون فيلا 4-1 ويختتم 2025 في صدارة الدوري الإنجليزي
خالد الصاوي: تعلّمت من «الكلاب» الرحمة.. وكنت ملحدًا وعدت لمرحلة الإيمان بقوة |فيديو
لا يخشى الموت.. خالد الصاوي: أتمنى أتكفّن بعلم مصر.. ولم أحسم قرار التبرّع بأعضائي|فيديو
اقتصاد

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

عاودت أسعار الذهب التراجع ختام تعاملات الثلاثاء، بعد أن ارتفعت في التعاملات الصباحية

وكانت قد ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء لتعوض جزءًا من خسائرها،  بعد أن هبط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له خلال أسبوعين.

وذلك في إطار جني الأرباح مع اقتراب نهاية العام، والتي دفعت إلى موجة تراجع واسعة في أسواق المعادن النفيسة من مستوياتها المرتفعة السابقة.
 

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم، الاربعاء 31-12-2025، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

سجل الذهب أداءً لافتًا خلال عام 2025، بارتفاعه بنحو 66% حتى الآن، مدفوعًا بخفض معدلات الفائدة وتزايد التوقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية، وزيادة الحيازات في الصناديق المتداولة في البورصة.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  4339 دولارًا.


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5049 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5890 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6731 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 47.120 ألف جنيه.

وتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

أموال

رغم إجازة البنوك.. بنك يفتح أبوابه الخميس لصرف المعاشات| قرار عاجل من الحكومة

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

رمضان صبحي

أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل

خالد الصاوي

خالد الصاوي: أتمنى أتكفّن بعلم مصر.. وهذا ما تعلمته من الكلاب.. وكنت مُلحدًا وعدت لمرحلة الإيمان بقوة|فيديو

الفنان خالد الصاوي

خالد الصاوي: عملت في مجال المحاماة قبل دخولي عالم الفن

محمد صلاح

إسلام الشاطر: محمد صلاح في حتة لوحده وكان نفسي أكون من الجيل اللي بيلعب معاه دلوقتي

طريقة عمل عمل الأرز بلبن الكريمي.. بنفس طعم الجاهز في المنزل

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

