الطقس اليوم.. أجواء مائلة للدفء نهارا وأمطار خفيفة ببعض المناطق
اليوم.. النطق بالحكم في قضية اتهام رمضان صبحي و3 آخرين بالتزوير
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30-12-2025 والقنوات الناقلة
انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-12-2025
اليوم .. امتحان عملي في مادة البرمجة لطلاب أولى ثانوي بـ8 محافظات
بها 100 مواطن.. الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستعمرين بالقدس
من يؤخر صلاة الفجر بسبب البرد.. الإفتاء تحذره من 5 مصائب فورية
الزمالك يرفض عودته.. كواليس جديدة في أزمة أحمد حمدي مع الأبيض
البرازيل والنرويج.. وديات قوية للفراعنة استعدادًا لكأس العالم 2026
وزارة النقل: محور الفشن الحر ببني سويف نقلة نوعية لربط محاور الصعيد| صور
قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة
اقتصاد

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-12-2025

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
محمد صبيح

انخفض يعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 في مصر بشكل كبير داخل محلات الصاغة، كما خسر سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 200 جنيه خلال يوم واحد، في تراجع لافت لأسعار المعدن الأصفر بمختلف أعيرته، وفق متوسط الأسعار المعلنة دون احتساب المصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية، مستويات منخفضة بعد أن كان يتداول عند مستويات أعلى خلال تعاملات أمس، كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 47040 جنيهًا للبيع.

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6720 جنيهًا للبيع و6685 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6160 جنيهًا للبيع و6130 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5880 جنيهًا للبيع و5850 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5040 جنيهًا للبيع و5015 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3920 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3360 جنيهًا للبيع و3345 جنيهًا للشراء.

تفاصيل أسعار الذهب داخل محلات الصاغة

بلغ سعر الأونصة اليوم نحو 209015 جنيهًا للبيع و207950 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 47040 جنيهًا للبيع و46800 جنيهًا للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الأونصة بالدولار نحو 4340.28 دولارًا، وفق أحدث البيانات المعلنة خلال تعاملات اليوم.

هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 246720 جنيه6685 جنيه 
عيار 226160 جنيه6130 جنيه 
عيار 215880 جنيه5850 جنيه 
عيار 185040 جنيه5015 جنيه 
عيار 143920 جنيه3900 جنيه 
عيار 123360 جنيه3345 جنيه 
الاونصة209015 جنيه207950 جنيه 
الجنيه الذهب47040 جنيه46800 جنيه 
الأونصة بالدولار4340.28 دولار

وسجل سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 انخفاضًا كبيرًا داخل محلات الصاغة، في هبوط مفاجئ لأسعار المعدن الأصفر بمختلف أعيرته، حيث خسر سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 200 جنيه خلال يوم واحد، وفق متوسط الأسعار المعلنة دون احتساب المصنعية، ليسجل العيار الأكثر تداولًا في السوق تراجعًا ملحوظًا مقارنة بمستوياته السابقة.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5880 جنيهًا للبيع و5850 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47040 جنيهًا للبيع و46800 جنيهًا للشراء، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 6720 جنيهًا للبيع و6685 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 22 نحو 6160 جنيهًا للبيع و6130 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5040 جنيهًا للبيع و5015 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3920 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3360 جنيهًا للبيع و3345 جنيهًا للشراء، كما سجلت الأونصة نحو 209015 جنيهًا للبيع و207950 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة عالميًا بالدولار نحو 4340.28 دولارًا، وذلك وفق آخر تحديثات الأسعار اليوم.

الذهب انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب داخل محلات الصاغة هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

الطقس في مصر

الأرصاد: أمطار تضرب بعض المحافظات غدا بينها القاهرة الكبرى

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

منتخب مصر

بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟

الداخلية تكشف حقيقة إطلاق نار إحتفالا بفوز مرشح بمجلس النواب بأسيوط

الداخلية تكشف حقيقة إطلاق نار احتفالا بفوز مرشح لمجلس النواب في أسيوط

القبض على عصابة دولية تنصب على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى الذهب والفضة

30 مليون جنيه.. عصابة دولية تنصب على مواطنين بزعم استثمار أموالهم فى الذهب والفضة

رئيس هيئة الدواء

رئيس هيئة الدواء: ضمان جودة المواد الخام إحدى الركائز الأساسية لدعم سلامة وموثوقية الدواء المصري

الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء يتابع خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة خلال 2026

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية الاثنين 29 ديسمبر 2025

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية الاثنين 29 ديسمبر 2025

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة

أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة

أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل
أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل
أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

شيري TIGGO9.. حصن متحرك بمعايير أمان متقدمة وهيكل من 85% فولاذ عالي الصلابة

شيري TIGGO9
شيري TIGGO9
شيري TIGGO9

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

