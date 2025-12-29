نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر، الاثنين 29 ديسمبر 2025،داخل محلات الصاغة، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية، بنحو 150 جنيهًا دفعة واحدة، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 47520 جنيهًا، وذلك وفق متوسط الأسعار بدون مصنعية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6790 جنيهًا للبيع و6765 جنيهًا للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 5090 جنيهًا للبيع و5075 جنيهًا للشراء

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 3960 جنيهًا للبيع و3945 جنيهًا للشراء

سعر جرام الذهب اليوم

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا بين المستهلكين في مصر، نحو 5940 جنيهًا للبيع و5920 جنيهًا للشراء.

أما جرام الذهب عيار 18 فقد بلغ سعره 5090 جنيهًا للبيع و5075 جنيهًا للشراء، ويُقبل عليه قطاع من المواطنين خاصة في المشغولات الحديثة.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3960 جنيهًا للبيع و3945 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 حوالي 3395 جنيهًا للبيع و3385 جنيهًا للشراء.

وفيما يخص الوحدات الأكبر، سجلت الأونصة في السوق المحلية نحو 211150 جنيهًا للبيع و210435 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 47520 جنيهًا للبيع و47360 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الأونصة عالميًا نحو 4419.13 دولارًا.

اسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن سجلت مستويات قياسية في الجلسة السابقة، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح وارتفاع الدولار الأمريكي بشكل محدود، مع اقتراب نهاية عام قياسي للمعدن النفيس.



وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4,513.55 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسياً عند 4,549.71 دولار للأوقية يوم الجمعة.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.3% إلى 4,536.80 دولار للأوقية.



وكان الذهب قد سجل مكاسب أسبوعية بلغت نحو 4.5% في الأسبوع الماضي، مدعوما بتزايد الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يسرع خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.



وساعدت توقعات التيسير النقدي وتباطؤ التضخم في تعزيز جاذبية الذهب، كما أسهم ضعف الدولار خلال العام في تقديم دعم إضافي لأسعار المعدن النفيس.

وحقق الذهب أداء استثنائيا خلال عام 2025، مسجلا ارتفاعا تجاوز 72%، وهو ما يعزوه محللون إلى المشتريات الكبيرة من البنوك المركزية، والتدفقات القوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، واستمرار التوترات الجيوسياسية، إلى جانب الطلب التحوطي من المستثمرين في ظل تقلبات العملات والمخاطر الاقتصادية الكلية.



ورغم هذا الدعم، تعرضت الأسعار لضغوط محدودة يوم الاثنين بعد فشل المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا في تحقيق اختراق ملموس، مما أبقى حالة عدم اليقين الجيوسياسي قائمة.



وفي أسواق المعادن الأخرى، واصلت الفضة تسجيل مستويات قياسية جديدة، إذ ارتفع سعرها إلى 83.62 دولار للأوقية، مدعومة بالطلب الصناعي القوي ودورها كملاذ آمن.



في المقابل، تراجع البلاتين بشكل طفيف بعد أن لامس مستوى قياسيا عند 2,478.5 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، وسط استمرار قيود المعروض وتحسن آفاق الطلب في قطاعي السيارات والصناعة.



كما قفزت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنحو 7% إلى 12,937.90 دولار للطن، بعد أن سجلت مستوى قياسياً بلغ 12,966.25 دولار للطن في وقت سابق من اليوم، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للنحاس بأكثر من 1% إلى 5.90 دولار للرطل.