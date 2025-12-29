انخفاض كبير .. أسعار الذهب فى الإمارات اليوم الاثنين

انخفضت أسعار الذهب في الإمارات اليوم، الاثنين 29 ديسمبر 2025، مقارنة بمستويات أسعار أمس.

وعلى المستوى العالمى شهد الذهب هبوطاً من مستويات قياسية مرتفعة، مع جني المستثمرين للأرباح وانخفاض الطلب على شراء الذهب.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات



ويقدم "صدى البلد" الإخبارى أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين وفقاً لموقع gold-price، الذي يرصد أسعار الذهب..

سعر الذهب عيار 24 في الإمارات



سجّل سعر جرام الذهب في الإمارات اليوم الاثنين عيار 24 عند 530.6 درهم (144.6 دولار).

سعر جرام الذهب في الإمارات اليوم عيار 22



سجل سعر جرام الذهب في الإمارات اليوم الاثنين عيار 22 عند 486.4 درهم (132.5 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في الإمارات



أما سعر جرام الذهب في الإمارات اليوم الاثنين فقد سجل عيار 21 عند 464.3 درهم (126.5 دولار).

سعر الذهب في الإمارات اليوم عيار 18



وجاء سعر الذهب في الإمارات اليوم عيار 18 عند 397.9 درهم (108.4 دولار).

سعر أوقية الذهب في الإمارات اليوم



سجلت سعر أوقية الذهب في الإمارات اليوم نحو 16,502.7 درهم (4496.6 دولار).

سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات عند 4456.8 درهم (1214.4 دولار).



وقد انخفضت أسعار الذهب العالمية اليوم الاثنين في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4512.74 دولار للأونصة، بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 4549.71 دولار يوم الجمعة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.4% إلى 4536.40 دولار للأونصة.