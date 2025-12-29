85 جنيهًا فى يوم واحد.. تراجع كبيرًا للذهب اليوم الاثنين

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025؛ بمنتصف تعاملات اليوم حيث سجل عيار 21 نحو 6005 جنيه للجرام الواحد، بخسارة قدرها 85 جنيه مقارنة بسعره 6090 جنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 وسجل خسارة بقيمة 75 جنيه في منتصف تعاملات اليوم الإثنين؛ حيث وصل إلى 5145 جنيها، مقابل5220 جنيها في بداية تعاملات اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6865 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين.

سعر الجنيه الذهب

وقد سجل سعر الجنيه الذهب نحو 48040 جنيها خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين بخسارة قدرها 680جنيها عن سعر بداية تعاملات والتي سجل خلالها نحو 48720 جنيها.

سعر أوقية الذهب

أما الخسارة في سعر أوقية الذهب فقد بلغت نحو 3020 جنيها، لتسجل 213460 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، مقابل 216480 جنيها في بداية التعاملات.