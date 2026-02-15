أقل سعر دولار اليوم الأحد 15-2-2026

استمر استقرار سعر أقل دولار في مواجهة الجنيه مع أول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 15-2-2026؛ داخل السوق الرسمية.

آخر سعر دولار

وفقًا لآخر تداولات مسجلة داخل البنك المركزي المصري والتي أظهرت استقرار سعر الدولار منذ إغلاق العمل في البنوك يوم الخميس الماضي.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وسجّل آخر تحديث لـ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.7 جنيه للشراء و 46.8 جنيه للبيع .

بنوك تبيع الدولار بسعر أقل

بحسب تداولات الدولار في البنوك فإن أقل سعر تم التعامل عليه في أحد البنوك الخاصة وهو بنك الإسكندرية.

استقرار الدولار

أظهر سعر الدولار استقرارًا مع بدء تعاملات صباح اليوم السبت الموافق 14-2-2026 داخل السوق الرسمية من دون تغيير.

لماذا استقر الدولار

مع ثبات سعر الدولار في مواجهة الجنيه، معززًا بتعطل العمل في البنوك المصرية لمدة يومين اثنين بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية في البنوك بقرار من البنك المركزي؛ مما يعني وقف التداول داخل السوق الرسمية على العملة الأجنبية.

الدولار ثابت

مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي، يستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه من دون تغيير لحين عودة العمل في البنوك.

هبوط الدولار

فقد سعر الدولار نحو 13 قرشا جديدة من قيمته على أساس أسبوعي ليستكمل بذلك انخفاضه علي مدار أسبوعين متتالين بقيمة تبلغ 31 قرشاً علي الأقل.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.75 جنيه للشراء و 46.85 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.7 جنيه للشراء و 46.8 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.74 جنيه للشراء و 46.84 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

سجل ثالث أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.75 جنيه للشراء و 46.85 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، HSBC،المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB،البركة"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.76 جنيه للشراء و 46.86 جنيه للبيع في بنكي " التنمية الصناعية و القاهرة الحكومي، العقاري المصري العربي".

سعر الدولار في أغلب البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك حوالي 46.78 جنيه للشراء و 46.88 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، فيصل الإسلامي، الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، نكست، المصرف العربي الدولي".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.8 جنيه للشراء و 46,9 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، التعمير والاسكان، مصر".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.82 جنيه للشراء و 46.92 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.84 جنيه للشراء و 46.94 جنيه للبيع في بنوك "ميد بنك، العربي الافريقي الدولي،مصرف أبوظبي الاسلامي".

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع في بنوك " سايب، المصري الخليجي".

انطلاق مؤتمر الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام

يستضيف البنك المركزي المصري ، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) اليوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026 ، مؤتمر للتمويل المستدام بعنوان «الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام».

ومن المقرر أن يشارك بفعاليات المؤتمر عدد من كبار صُنّاع السياسات، وممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية، وقادة القطاع الخاص بهدف تعزيز كفاءة النظم المالية لمواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ.

خفض الفائدة

وأعلنت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، خفض الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساسية بما يساوي 1% في أول اجتماع لها خلال العام الجاري.

وقالت اللجنة، في قرارها إن خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساسية يرجع إلي ارتفاع تعافي معدلات النمو الاقتصادي المدعومة بالاوضاع العالمية المواتية نسبيا وإن كان التعافي ما يزال متأثرا بالتوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وبوادر تباطؤ الطلب في بعض الاقتصاديات الكبرى.

وأضاف تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، أنه برغم احتواء التضخم بشكل عام في الاقتصاديات المتقدمة والناشئة، واصلت غالبية البنوك المركزية نهجها التيسيري الحذر تحسبا لاي مخاطر صعودية.

وعلى صعيد ، أسواق السلع الاساسية، ساعدت وفرة المعروض النفطي على الوقاية من صدمات الاسعار، بينما شهدت أسعار المنتجات الزراعية اتجاهات متباينة.