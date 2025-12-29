قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل خروج حارس المنتخب السابق من العناية المركزة ومكالمة وزير الرياضة
حماس: ندعو ترامب إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق
تحذير عاجل للمواطنين بعد تغليظ عقوبة المخالفات المرورية.. تفاصيل
قسط على 20 سنة.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري
مرموش أكبر من منتخب.. مفاجأة مثيرة في تشكيل مصر وأنجولا
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب غداً فى كأس عاصمة مصر
قبل لقاء الليلة.. مشوار منتخبي الفراعنة وأنجولا فى كأس أمم أفريقيا
وزير التموين: احتياطي استراتيجي آمن من القمح وتوفير الدقيق للمخابز دون عوائق
رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظات لمواجهة الأمطار والتعامل معها..تفاصيل
بعد تألقه مع المنتخب المصري.. هل يصبح محمد صلاح أحد أفضل هدافي الفراعنة في كأس الأمم؟
البترول: تفاهم بين مصر ولبنان لإمداد محطة دير عمار بالغاز الطبيعي| صور
مفيش مرتبات من 8 شهور .. أزمة تضرب قطاع ناشئي بيراميدز | خاص
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار .. تفاصيل حالة الطقس| فيديو

البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

الذهب

سعر الذهب اليوم الاثنين


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 5211 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6080 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6948 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 48640 جنيها.

أسعار العملات

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.71 جنيه للبيع و47.61 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.17 جنيه للبيع، و56.04 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 64.42 جنيه للبيع،  64.25 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.72 جنيه للبيع، و12.69 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.99 جنيه للبيع، و12.96 جنيه للشراء.

أمطار

وكشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر اليوم بمنخفض جوي، في طبقات الجو، وأن المحافظات الساحلية ستشهد سحب ممطرة.

ولفتت إلى أن الأمطار اليوم متوسطة على محافظات الإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة، وأن الأمطار ستكون غزيرة على بعض المناطق الساحلية، وأن القاهرة سيكون بها بعض الأمطار.

وأشارت إلى أن الجميع يجب أن يحذر من الأمطار اليوم وتحديد بالمناطق الشرقية بشمال سيناء، وأن درجة الحرارة اليوم على القاهرة الكبري تكون بين 19 لـ 20، في الليل تكون 12 درجة.

