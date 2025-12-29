أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار .. تفاصيل حالة الطقس| فيديو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الاثنين



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 5211 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6080 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6948 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 48640 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.71 جنيه للبيع و47.61 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.17 جنيه للبيع، و56.04 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 64.42 جنيه للبيع، 64.25 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.72 جنيه للبيع، و12.69 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.99 جنيه للبيع، و12.96 جنيه للشراء.

وكشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر اليوم بمنخفض جوي، في طبقات الجو، وأن المحافظات الساحلية ستشهد سحب ممطرة.

ولفتت إلى أن الأمطار اليوم متوسطة على محافظات الإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة، وأن الأمطار ستكون غزيرة على بعض المناطق الساحلية، وأن القاهرة سيكون بها بعض الأمطار.

وأشارت إلى أن الجميع يجب أن يحذر من الأمطار اليوم وتحديد بالمناطق الشرقية بشمال سيناء، وأن درجة الحرارة اليوم على القاهرة الكبري تكون بين 19 لـ 20، في الليل تكون 12 درجة.