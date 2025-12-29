أسعار الذهب اليوم الاثنين .. هل وصل العيار 7 آلاف جنيه؟

تواصل أسعار الذهب اليوم ارتفاعها بعدما زادت أسعار الذهب بشكل غير مسبوق جعل الجميع في حالة ترقب لمصير الذهب محلياً وعالمياً وماذا سيحدث للذهب في 2026 هل سيواصل ارتفاعه ام سينخفض مجددا؟

نستعرض لكم أسعار الذهب اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم قيمة 6932 جنيها للجرام، ويتميز الذهب من عيار 24 بأن نسبة الذهب به أعلى مقارنة بالنحاس

اسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار ٢١ اليوم قيمة 6066 جنيها للجرام، ويعد عيار 21 المقياس الحقيقى لسعر الذهب المحلى، فهو العيار الأكثر انتشارا ورواجا.

وحال احتساب قيمة الجرام بالمصنعية تتم إضافة مبلغ يتراوح بين (100 و200) جنيه على السعر الأصلى للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الذهب عيار 18 قيمة 5199 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 48525 جنيها، ويبلغ وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4060 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4045 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3480 جنيهًا.

ووصل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3470 جنيها.

تراجع طفيف في أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن سجلت مستويات قياسية في الجلسة السابقة، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح وارتفاع الدولار الأمريكي بشكل محدود، مع اقتراب نهاية عام قياسي للمعدن النفيس.



وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4,513.55 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسياً عند 4,549.71 دولار للأوقية يوم الجمعة.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.3% إلى 4,536.80 دولار للأوقية.

مكاسب الذهب الأسبوع الماضي

وكان الذهب قد سجل مكاسب أسبوعية بلغت نحو 4.5% في الأسبوع الماضي، مدعوما بتزايد الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يسرع خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.



وساعدت توقعات التيسير النقدي وتباطؤ التضخم في تعزيز جاذبية الذهب، كما أسهم ضعف الدولار خلال العام في تقديم دعم إضافي لأسعار المعدن النفيس.

وحقق الذهب أداء استثنائيا خلال عام 2025، مسجلا ارتفاعا تجاوز 72%، وهو ما يعزوه محللون إلى المشتريات الكبيرة من البنوك المركزية، والتدفقات القوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، واستمرار التوترات الجيوسياسية، إلى جانب الطلب التحوطي من المستثمرين في ظل تقلبات العملات والمخاطر الاقتصادية الكلية.