السعودية.. 50 ألف ريال غرامة و 6 أشهر سجنا لمخالفي نظام تأشيرات الزيارة

دعا الأمن العام السعودي إلى الإبلاغ عن مخالفي نظام الزيارة من المتأخرين عن المغادرة بعد انتهاء مدة التأشيرة.

وحذر الأمن العام السعودي من فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال و السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى الترحيل إذا كان المستقدم من المقيمين غير السعوديين، وذلك في حال عدم الإبلاغ عن مغادرة الزائر في الوقت المحدد.
 

وشدد الأمن العام، وفقا لما أوردته صحيفة عكاظ، على أن المخالفة تعرض المستقدِم لعقوبات نظامية صارمة.
 

من جانبها، كشفت المديرية العامة للجوازات عن إصدار 19,559 قرارا إداريا بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عبر اللجان الإدارية في إدارات جوازات المناطق، وذلك خلال شهر رجب. وأوضحت أن العقوبات تنوعت بين السجن والغرامة المالية والترحيل، وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
 

وأكدت الجوازات السعودية على المواطنين والمقيمين، سواء أصحاب المنشآت أو الأفراد ضرورة عدم نقل أو تشغيل أو إيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم في الحصول على عمل أو سكن أو وسائل نقل.

كما دعت إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين، مشددة على أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة، دون تحميل المبلغ أي مسؤولية.

