مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين 29 ديسمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأثنين

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 5211 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6080 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6948 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 48640 جنيها.



