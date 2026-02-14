قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سويسرا: جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف بوساطة عمانية
باحث: قرارات الكابينت الإسرائيلي تنهي عمليًا مسار حل الدولتين
هل توجد إجازات في رمضان؟.. قائمة العطلات الرسمية 2026 كاملة
ديمقراطي أمريكي: ترامب يتجاهل القانون الدولي ويوفر مظلة سياسية لنتنياهو
إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
خبير: تدخل سموتريتش وكاتس يعكس توجه إسرائيلي لإخضاع الضفة للسيطرة اليهودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة حول أرقام مهاجمي القلعة الحمراء.. تفاصيل

خالد طلعت
خالد طلعت
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن أرقام مهاجمي القلعة الحمراء.

الاهلي

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مهاجمي الأهلي الثلاثة مجتمعين سجلوا 4 أهداف فقط !!

الدباغ بمفرده سجل 8 أهداف أي ضعف أهداف جميع مهاجمي الأهلي ، وناصر منسي بمفرده سجل 4 أهداف أي نفس عدد أهداف مهاجمي الأهلي مجتمعين !!".

وقرر النادي الأهلي تجديد عقد مصطفى شوبير لمدة 5 سنوات بعد نهاية الموسم الحالي.

مصطفي شوبير 

وكتب الإعلامي أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خاص.. الأهلي قرر تجديد عقد مصطفى شوبير لمدة 5 سنوات بعد نهاية الموسم الحالي مع منح الحارس راتب الفئة الأولى".

وكشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، مقدم برنامج «ملعب أون»، عن تحرك إدارة النادي الأهلي لتمديد عقد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبدالجواد أن الأهلي فتح بالفعل ملف التجديد مع الحارس الشاب لمدة 4 مواسم، في إطار خطة النادي للحفاظ على العناصر الأساسية داخل الفريق، وتأمين استمراريتهم لفترة طويلة.

وأضاف أن مصطفى شوبير سيحصل على جميع مزايا الفئة الأولى في قيمة عقده الجديد، تقديرًا لمستواه وتطوره اللافت، خاصة أن عقده الحالي يتبقى فيه موسم ونصف فقط، وهو ما دفع الإدارة للتحرك مبكرًا لحسم الملف.

خالد طلعت الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الزمالك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في الكونفدرالية

ترشيحاتنا

زيلينسكي

زيلينسكي: بوتين يخشى نشر قوات دولية في أوكرانيا لأنه يخطط لعودة الحرب

الأمير فيصل بن فرحان و يهودا كابلون

وزير الخارجية السعودي يناقش مع المبعوث الأمريكي جهود مكافحة معاداة السامية والتطرف

أرشيفية

السلام مع إسرائيل والإطاحة بخامنئي.. صحيفة تكشف عن الخطة السرية لنجل الشاه في إيران

بالصور

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض سرطان القولون والمستقيم

ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

أعراض نقص فيتامين د في الجسم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

فيديو

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد