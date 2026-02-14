لقاء مصيري .. تشكيل الترجي ضد بترو أتليتكو في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الجهاز الفني الاول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي تحت قيادة الفرنسي كريستيان براكوني المدير الفني الجديد عن تشكيله فريقه لمواجهة بترو أتليتكو في ختام دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الترجي كالتالي:

"بشير بن سعيد – حمزة الجلاصي – محمد أمين توغاي – محمد أمين بن حميدة – محمد دراغر – حسام تقا – معز الحاج علي – عبد الرحمن كوناتي – كسيلة بوعالية – يان ساسي– أبو بكر دياكيتي

يحتاج الترجي التونسي إلى الفوز لضمان العبور إلى الدور ربع النهائي، وخاصة يكفيه التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل.