يري زيدان ويصمت.. والد مبابي يروي تفاصيل مثيرة في حياته

تحدث ويلفريد مبابي والد لاعب ريال مدريد، كيليان مبابي، عن تضحيات ابنه للوصول إلى المستوى الذي سمح له بشقّ طريقه بين نجوم كرة القدم العالمية.

وقال ويلفريد في برنامج على التلفزيون الفرنسي: "عندما يكون لديك ابن يلعب كرة القدم، ستجد أن هناك الكثير من الأمور التي يجب التضحية بها".

وأضاف: "رأيت كيليان يغادر المنزل في سن الـ13 عامًا ولم يعد. الناس لا يدركون ذلك. الآن أصبح مشروعًا مكتملًا في نظرهم، لكن كانت هناك أشياء كثيرة افتقدناها ولا يمكن استعادتها أبدًا".

وأكمل موضحًا: "من هم الآباء الذين يمكنهم القول إن ابنهم غادر المنزل في سن الـ13 عامًا ولم يعد؟ هذا ما حدث معنا. إنها قصة جميلة ومشروع ناجح، لكن وراءها أشياء كثيرة لا يمكن استيعابها".

واختتم حديثه قائلًا: "كيليان في طفولته كان مرحًا، لكنه عندما يرى زيدان يصمت فورًا. زيدان شخص رائع حقًا، أحيانًا ترى أشخاصًا على التلفاز وتُصاب بخيبة أمل عند لقائهم، لكن مع زيدان كان العكس تمامًا".