الأرصاد: البلاد ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة غدًا

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء الحالي يشهد ظواهر جوية استثنائية تتعلق بالأتربة والرمال، حيث ساهمت حالة الجفاف التي شهدتها البلاد في زيادة معدلات العواصف الترابية بشكل ملحوظ مما يتطلب متابعة دقيقة للحالة الجوية.

أوضحت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن الأسبوع الحالي لن يشهد عواصف ترابية قوية، إلا أن هناك فرصًا لتكرارها خلال شهر مارس، خاصة في ظل التغيرات المناخية العالمية التي أثرت على الأجواء في مصر، كما أضافت أن البلاد ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة غدًا وبعد غد، إذ تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 29 و30 درجة مئوية، أي أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 9 إلى 10 درجات.

أشارت إلى أن هذه الموجة الدافئة مؤقتة، وأنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي لتعود إلى معدلات أقرب إلى الطبيعية، مشيرة إلى أن انخفاض الحرارة سيتزامن مع استقبال شهر رمضان، إذ من المتوقع أن تتراوح العظمى في أوائل العشرينات، مع أغلب القيم أقل من 25 درجة مئوية، مما يوفر أجواءً معتدلة ومناسبة للصائمين خلال ساعات النهار.