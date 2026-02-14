أعراض الالتهاب الرئوي .. وهذه مؤشرات الخطر

يعد الالتهاب الرئوي من المشكلات الشائعة بين جميع الأعمار ولكنها تكن أشد خطورة بين كبار السن والأطفال لذا من المهم الإنتباه لأعراضها.

أعراض الالتهاب الرئوي ومؤشرات الخطر.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أعراض الالتهاب الرئوي ومؤشرات الخطر.

أعراض الالتهاب الرئوي

تتراوح علامات وأعراض الالتهاب الرئوي بين الخفيفة والشديدة، وذلك بناءً على عوامل مثل نوع الجرثومة المُسبِّبة للعدوى، والعمر، والحالة الصحية العامة. عادةً ما تتشابه العلامات والأعراض الخفيفة مع علامات وأعراض نزلة البرد أو الإنفلونزا، ولكنها تستمر لفترة أطول.

قد تتضمن علامات وأعراض الالتهاب الرئوي:

ألمًا في الصدر عند التنفس أو السعال

التشوش الذهني أو التغييرات في الوعي العقلي (في البالغين من عمر 65 وأكبر)

السعال، والذي قد ينتج عنه البلغم

الإرهاق

الحمى، والتعرق ونفضان الارتجاف

درجة حرارة جسم أقل من الطبيعية (في البالغين الأكبر من 65 عامًا والأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف)

غثيانًا أو قيئًا أو إسهالاً

ضيق النفس

قد لا تظهر أي علامات للعدوي على حديثي الولادة والرضّع و قد يتقيؤون أو يعانون الحمى والسعال، أو يصيبهم التململ أو التعب وفقدان الطاقة، ويواجهون صعوبة في التنفس والأكل.

مؤشرات الخطر

قم بزيارة الطبيب إذا كنت تعاني صعوبة في التنفس، أو ألمًا بالصدر، أو حمى مستمرة تصل إلى 102 درجة فهرنهايت (39 درجة مئوية) أو أعلى، أو السعال المستمر، خاصةً إذا كنت تصدر سعالاً صديديًا.

هؤلاء الاكثر عرضة

ومن المهم للغاية أن يقوم الأشخاص في هذه المجموعات عالية المخاطر بزيارة الطبيب:

البالغون الذين تجاوزت سنهم 65 عامًا

الأطفال دون العامين الذين يعانون علامات وأعراضًا

الأشخاص المصابون بحالة صحية كامنة أو جهاز مناعي أصبح ضعيفًا

الأشخاص الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو يتناولون الأدوية التي تكبح الجهاز المناعي

بالنسبة إلى بعض البالغين الأكبر سنًا والأشخاص المصابين بفشل القلب أو المشاكل الرئوية المزمنة، يمكن أن يصبح الالتهاب الرئوي حالة مهددة للحياة بسرعة.