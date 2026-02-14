خيتافي ينتزع فوزا صعبا من فياريال في الدوري الإسباني

حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي خيتافي فوزا صعبا علي فياريال 2/1،اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتقدم خيتافي عن طريق مارو أرمباري من ضربة جزاء في الدقيقة 41، ثم أضاف زميله مارتن كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 76 سجل جيورجيس ميكاوتدزي الهدف الوحيد لفريق فياريال.



ورفع خيتافي رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر، بفارق نقطة خلف أوساسونا التاسع ونقطتين خلف ريال سوسيداد صاحب المركز الثامن.



على الجانب الآخر، تجمد رصيد فياريال عند 45 نقطة في المركز الرابع، وحرمته تلك النتيجة من التقدم على أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث، ولو مؤقتا حيث يتساوى معه في النقاط ويتفوق فريق العاصمة الإسبانية بفارق الأهداف قبل مواجهته مع رايو فاييكانو ضمن منافسات نفس الجولة غد الأحد.