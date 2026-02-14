ليلي علوي تحتفل بعيد الحب: حلوة العِشرة لما تبقى مليانة حب الحب هو أجمل حاجة في الدنيا

احتفلت الفنانة ليلي علوي بعيد الحب، ونشرت عده صور جديدة لها بإطلالة شبابية مرتدية بلوزة حمراء ونالت إعجاب متابعهيا.

ليلي علوي

وكتبت ليلي علوي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام :"حلوة الحياة بالحب، حلوة الأيام بالحب، حلوة الأحلام بالحب، وحلوة العِشرة لما تبقى مليانة حب الحب هو أجمل حاجة فى الدنيا، هو اللى بيهوّن علينا صعوبات الحياة، وبيخلّى لكل لحظة طعم مختلف".

وتابعت: "يارب دايمًا الحب يكون موجود فى علاقتنا بكل اللى حوالينا سواء كان الحبيب، الأب، الابن، الام، الاخت، الجار أو حتى الصديق".

وكانت قد تألقت ليلى علوي في الصور بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود المزين ببعض التطريزات البسيطة ونسقت معه أكمام بنفس اللون.

تزينت ليلي علوي بيعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، بدت ليلى علوي بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.