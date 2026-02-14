كبير مستشاري ترامب: نتعاون مع مصر والسعودية والإمارات لإنهاء الحرب في السودان

قال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، إن قوات الدعم السريع في الفاشر ارتكبت أعمالًا شنيعة وجرائم وصفها بالإبادة الجماعية، معبّرًا عن القلق البالغ تجاه تصاعد العنف في السودان.

إنهاء الحرب في السودان

وأضاف بولس، في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بإنهاء الحرب في السودان، مشددًا على ضرورة وضع حد لأي دعم خارجي للأطراف المتحاربة، والعمل على إنهاء الصراع من خلال مسار سياسي ودبلوماسي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتعاون بشكل مباشر مع مصر والسعودية والإمارات لضمان التوصل إلى حلول عاجلة لإنهاء الحرب في السودان، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لدعم العملية السلمية وحماية المدنيين، خاصة في مناطق النزاع الحساسة مثل الفاشر.

استمرار العنف وغياب الرقابة

وأكد مستشار ترامب أن استمرار العنف وغياب الرقابة على الدعم الخارجي يفاقم الأزمة الإنسانية، وأن التركيز على الحلول السياسية والدبلوماسية هو السبيل الوحيد لتحقيق استقرار دائم في السودان وحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة.