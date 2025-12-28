بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

شهدت أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا مستهل تعاملات الأسبوع الجاري استقرارا نسبي، مقارنة بارتفاعات كبيرة خلال الأسبوع الماضي.

يرصد موقع “صدى البلد” الأخباري أسعار الذهب وتحركاته في مصر والسعودية والإمارات والكويت خلال ختام تعاملات يوم الأحد 28 ديسمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر يوم الأحد

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6960 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6935 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 6380 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 6360 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6090 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 6070 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5220 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5205 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4060 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4045 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3480 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3470 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 48720 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 48560 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 216480 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 215770 جنيها.

أسعار الذهب دون مصنعية في السعودية يوم الأحد:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 546.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 501 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 478.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 410 ريالات سعودية.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 سجلت نحو 318.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12وصلت إلى نحو 273.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 17001.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3826.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في الإمارات، يوم الأحد، بدون مصنعية

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 24 بلغت نحو 546.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 سجلت نحو 505.75 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 وصلت نحو 485 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 بلغت نحو 415.75 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 سجلت نحو 321.75 درهم إمارتي.

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 وصلت نحو 275.75درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية بلغت نحو 16990.25 دراهم إماراتية.

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3880 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الكويت يوم الأحد دون مصنعية

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 بلغت نحو 44.775 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 سجلت نحو 41.050 دينار كويتي

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 وصلت نحو 39.175 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 بلغت نحو 33.575 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 سجلت نحو 26.125 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 وصلت نحو 22.375 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت لـ الأوقية بلغت نحو 1392.600دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 313.400 دينار كويتي

سعر الذهب عالميا يوم الأحد

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4532.63 دولار أمريكي.