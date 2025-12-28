أسعار الذهب في السعودية الآن

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في المملكة العربية السعودية، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب دون مصنعية في السعودية اليوم الأحد:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 546.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 501 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 478.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 410 ريالات سعودية.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 سجلت نحو 318.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12وصلت إلى نحو 273.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 17001.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3826.25 ريال سعودي.

سعر أوقية الذهب عالميا

سجل سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية الآن نحو 4532.62 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:



معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.



أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.



كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

الذهب ملاذا آمنا

تعد أسعار الذهب اليوم معلومات اقتصادية مهمة للغاية يهتم به المستثمرين نظرا لارتباطها بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول؛ يظل الذهب ملاذا آمن للمواطنين والمستثمرين.