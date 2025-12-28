قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 عند 478.25 ريال

آية الجارحي

أسعار الذهب في السعودية هدأت بعد أن ارتفعت نهاية الأسبوع الماضي، متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالميا.

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار اليوم الأحد 28-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 الاعلى سعرا 546.50 ريال

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الامثر انتشارا 478.25 ريال

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 سجل 410.00 ريال

سعر جرام الذهب 

عيار الذهبسعر الذهب 
سعر الذهب عيار 24546.50 ريال 
سعر الذهب عيار 22501.00 ريال 
سعر الذهب عيار 21478.25 ريال 
سعر الذهب عيار 18410.00 ريال 
سعر الذهب عيار 14318.75 ريال 
سعر الذهب عيار 12273.25 ريال 
الاونصة17001.50 ريال 
سعر الجنيه الذهب اليوم 3826.25 ريال 
الأونصة بالدولار4532.62 دولار
