سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 27-12-2025

ارتفع سعر الذهب داخل السوق السعودي مساء اليوم السبت الموافق 27-12-2025 مقارنة بما كان عليه أمس.

معدل زيادة الذهب

سجل متوسط سعر عيار الذهب في محلات الصاغة السعودية نحو ريال واحد مقارنة بما كان عليه أمس الجمعة.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 478.25 ريال سعودي.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 546.5 ريال سعودي.

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 501 ريال سعودي.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط نحو 410 ريالات سعودية.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 318.75 ريال سعودي.

سعر عيار 12

وصل سعر عيار 12 نحو 273.25 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب نحو 17.001 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 3862 ريالا سعوديا.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب بالدولار نحو 4532 دولارا.