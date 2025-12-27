سعر الذهب اليوم في مصر .. الحق اشتري

يهتم المواطنين بمتابعة سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل حرص شريحة كبيرة من محبي المعدن الاصفر على رصد تحركات الاسعار بشكل يومي، لتحديد انسب توقيتات الشراء او الادخار، وهو ما يعكس استمرار الذهب في الحفاظ على مكانته كاحد اهم اوعية الادخار والاستثمار الامن داخل السوق المحلي.

سعر الذهب

اسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت اسعار الذهب اليوم استقرارا نسبيا داخل محلات الصاغة، حيث جاءت متوسطات الاسعار بدون مصنعية على النحو التالي.

سجل عيار 24 نحو 6935 جنيها للبيع و6915 جنيها للشراء.

بلغ سعر عيار 22 نحو 6360 جنيها للبيع و6340 جنيها للشراء.

سجل عيار 21 نحو 6070 جنيها للبيع و6050 جنيها للشراء.

بلغ سعر عيار 18 نحو 5205 جنيهات للبيع و5185 جنيها للشراء.

سجل عيار 14 نحو 4045 جنيها للبيع و4035 جنيها للشراء.

بلغ سعر عيار 12 نحو 3470 جنيها للبيع و3455 جنيها للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 48560 جنيها للبيع و48400 جنيه للشراء.

بلغ سعر الاونصة نحو 215770 جنيها للبيع و215060 جنيها للشراء.

وسجلت الاونصة عالميا نحو 4532.68 دولار.

اداء الذهب في السوق المحلي

تشهد اسعار الذهب في السوق المحلي حالة من الترقب والحذر، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، ويواصل عيار 21 تصدره لقائمة الاعيرة الاكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الاكثر انتشارا بين الاسر المصرية، نظرا لتوازنه النسبي بين السعر وقوة الطلب.

العلاقة بين السعر العالمي والذهب في مصر

يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا وثيقا بحركة الاسعار العالمية، حيث ينعكس اي تغير في البورصات الدولية بشكل مباشر وسريع على السوق المحلي، ما يؤدي الى تقلبات مستمرة.

ورغم حالة التذبذب بين الصعود والهبوط، الا ان الاتجاه العام لاسعار الذهب خلال الفترة الماضية يميل الى الارتفاع، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بتسجيل مستويات اعلى محليا في حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

السياسة النقدية وتاثيرها على اسعار الذهب

على صعيد السياسة النقدية، ترجح الاسواق اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لتنفيذ خفضين محتملين في اسعار الفائدة خلال عام 2026، في ظل استمرار الجدل داخل البنك المركزي الامريكي بشأن الحاجة الى مزيد من التيسير النقدي، بعد تخفيضات تراكمية بلغت 75 نقطة اساس منذ بداية العام.

تطورات اسعار الذهب عالميا

وفي هذا الاطار، اكدت بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند وعضو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لعام 2026، عدم وجود ضرورة لاجراء تغييرات جديدة في اسعار الفائدة خلال الاشهر المقبلة، مشيرة الى ان التضخم لا يزال يمثل مصدر قلق رئيسي، مع امكانية استمرار تثبيت الفائدة ضمن النطاق بين 3.50% و3.75% حتى فصل الربيع.

تراجع اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية

وخلال الاسابيع الاربعة الاخيرة، سجلت اسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلي، حيث فقد سعر جرام الذهب في المتوسط نحو 650 جنيها، في ظل حالة من الترقب والحذر التي سيطرت على تعاملات السوق.