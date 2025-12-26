قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللهم بك أصبحنا.. ردد أذكار الصباح الآن
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. ما الذي تخبئه نبوءات بابا فانجا لـ2026؟
تعديل الأجر اليومي لعمال الحفائر بمختلف المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية
شركة تسويق تبحث عن عرض خارجي لعمر سيد معوض.. وإسبانيا الوجهة الأقرب
البيت الأبيض: الإعلان عن مجلس سلام وحكومة تكنوقراط في غزة الشهر المقبل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 26-12-2025
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: تفاؤل رئيس الوزراء لن يتحقق إلا إذا كان هناك تحسن في دخل المواطن.. انفصال مزدوج ويوم كبيس على الفن والإعلام.. ماذا يحدث بين المشاهير؟
تقلبات جوية.. أمطار خفيفة ونشاط للرياح تزامنا مع ضباب يغطي الطرق الصباحية
برعاية أمريكية.. تقدم غير مسبوق في المحادثات الأمنية بين سوريا وإسرائيل
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1٪
الدبلوماسية المصرية في أفريقيا 2025..ممرات لوجستية وتنموية وتعزيز التجارة البينية
اقتصاد

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 26-12-2025

محمد يحيي

استقر أشهر أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 26-12-2025؛ في محلات الصاغة.

أشهر أعيرة الذهب 

جاء أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا في تداولات اليوم .

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

بلغ آخر تحديث لسعر عيار سعر عيار 21 الأكثر تداولًا نحو  5935 جنيه للبيع و 5970 جنيه للشراء

شهدت أسعار الأعيرة الذهبية ثباتًا في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 26-12-2025 دون أي تغيير.

هدوء المعدن الأصفر

وتعرض المعدن الأصفر لحالة من الهدوء بعدما حسم البنك المركزي المصري سعر الفائدة على المعاملات المصرفية.

استقرار أسعار الذهب بعد تراجع حاد مع انحسار المخاوف التجارية

تحركات الذهب

و في نهاية تعاملات أمس على ارتفاع قيمته 185 جنيه على الأقل في الجرام الواحد ليكسر بذلك حالة الركود التي تعرض لها في الأسابيع السابقة.

صعود قبل نهاية 2025

وسجلت أسعار الذهب في مصر صعودًأ غير مسبوقًا بأول تعاملات مساء أمس  وبالتوازي مع اقتراب نهاية العام الجاري.

الذهب يرتفع

مع اقتراب مواعيد الإحتفال بأعياد الكريسماس وانتهاء السنة الميلادية الحالية، يستمر تصاعد المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة المختلفة.

اسعار الذهب اليوم

صعود جديد

وسجل سعر جرام الذهب صعودًا بمقدار 185 جنيه مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

تذبذب أسبوعي

وعلى مدار الأسابيع القلائل الماضية فقد سعر المعدن الأصفر ما يقارب من 640 جنيه على الأقل من قيمته في تداولات الصاغة.

وبلغ آخر هبوط سجله الذهب منذ نهاية الأسبوع الماضي مقدار تراوح بين 35 و 50 جنيه في المتوسط

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لمتوسط الذهب نحو  5935 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

 وسجل سعر عيار 24 الأكبر انتشارا نحو 6782 جنيه للبيع و 6822 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  5935 جنيه للبيع و 5970 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط تداولا نحو  5087 جنيه للبيع و 5117 جنيه للشراء 

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3956 جنيه للبيع و 3980 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4479 دولار للبيع و 4480 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو  47.48 ألف جنيه للبيع و 47.76 ألف جنيه للشراء.

للمرة الأولى في تاريخه.. الذهب يتجاوز 4500 دولار للأوقية مدعوما بالتوترات الجيوسياسية

الذهب في السوق العالمية

تراجعت أسعار الذهب قليلًا 2025، لتلتقط أنفاسها بعد أن تجاوزت حاجز 4,500 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة، بينما قلصت الفضة والبلاتين بعض مكاسبهما عقب موجة صعود قياسية. 

انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4,479.38 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 4,525.18 دولار في وقت سابق. 

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في أميركا لشهر فبراير بنسبة 0.1% عند 4,502.8 دولار. 

الذهب

وقال المحلل الكبير في كيتكو ميتالز جيم وايكوف إن سوق الذهب يشهد بعض عمليات جني الأرباح وتماسكًا فنيًا بعد المستويات القياسية، مضيفًا أن الذهب عادة ما يحقق أداءً جيدًا في بيئة أسعار فائدة منخفضة ويزدهر في فترات عدم اليقين. 

يضيف ايكوف: "الهدف الصعودي التالي لسوق الذهب هو 4,600 دولار للأونصة وللفضة 75 دولارًا للأونصة بنهاية العام، والمؤشرات الفنية لا تزال إيجابية". 

على الصعيد السياسي، قال الرئيس في اميركا دونالد ترامب الثلاثاء إنه يريد من رئيس  الفدرالي القادم أن يخفض أسعار الفائدة إذا كانت الأسواق تؤدي بشكل جيد. البنك المركزي في اميركا خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، والمتعاملون يتوقعون خفضين إضافيين العام المقبل.

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

البنك المركزي

تحليل.. ماذا يعني خفض الفائدة 1% في البنوك؟

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا في كان 2025

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 26-12-2025

الجنيه الذهب

آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم 25-12-2025

صورة من الفيديو

مشاجرة جديدة داخل مترو الأنفاق.. شهود عيان يكشفون كواليس الواقعة و يفجرون مفاجآت

محافظ الغربية

محافظ الغربية يواصل جولاته المكثفة لإعادة الانضباط إلى الشارع الطنطاوي ويقود حملة إشغالات مسائية موسعة بشوارع محب وسعيد والكورنيش

غزة

الأوضاع فى غزة اليوم | تحرك قافلة مساعدات من مصر .. تصعيد إسرائيلي في بيت لاهيا وبلدة جباليا وحي التفاح

بالصور

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

انفصال عمرو اديب ولميس الحديدي

بهدوء وبعد 25 سنة زواج.. لميس الحديدي وعمرو أديب يعلنان الانفصال

عفاف رشاد

شائعات الوفاة تطارد الفنانات.. عفاف رشاد ترد وأشرف زكي يتدخل

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

