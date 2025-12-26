سعر أشهر عيار ذهب اليوم 26-12-2025

استقر أشهر أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 26-12-2025؛ في محلات الصاغة.

أشهر أعيرة الذهب

جاء أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا في تداولات اليوم .

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

بلغ آخر تحديث لسعر عيار سعر عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 5935 جنيه للبيع و 5970 جنيه للشراء

شهدت أسعار الأعيرة الذهبية ثباتًا في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 26-12-2025 دون أي تغيير.

هدوء المعدن الأصفر

وتعرض المعدن الأصفر لحالة من الهدوء بعدما حسم البنك المركزي المصري سعر الفائدة على المعاملات المصرفية.

تحركات الذهب

و في نهاية تعاملات أمس على ارتفاع قيمته 185 جنيه على الأقل في الجرام الواحد ليكسر بذلك حالة الركود التي تعرض لها في الأسابيع السابقة.

صعود قبل نهاية 2025

وسجلت أسعار الذهب في مصر صعودًأ غير مسبوقًا بأول تعاملات مساء أمس وبالتوازي مع اقتراب نهاية العام الجاري.

الذهب يرتفع

مع اقتراب مواعيد الإحتفال بأعياد الكريسماس وانتهاء السنة الميلادية الحالية، يستمر تصاعد المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة المختلفة.

صعود جديد

وسجل سعر جرام الذهب صعودًا بمقدار 185 جنيه مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

تذبذب أسبوعي

وعلى مدار الأسابيع القلائل الماضية فقد سعر المعدن الأصفر ما يقارب من 640 جنيه على الأقل من قيمته في تداولات الصاغة.

وبلغ آخر هبوط سجله الذهب منذ نهاية الأسبوع الماضي مقدار تراوح بين 35 و 50 جنيه في المتوسط

آخر تحديث لسعر الذهب

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر انتشارا نحو 6782 جنيه للبيع و 6822 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط تداولا نحو 5087 جنيه للبيع و 5117 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3956 جنيه للبيع و 3980 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4479 دولار للبيع و 4480 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47.48 ألف جنيه للبيع و 47.76 ألف جنيه للشراء.

الذهب في السوق العالمية

تراجعت أسعار الذهب قليلًا 2025، لتلتقط أنفاسها بعد أن تجاوزت حاجز 4,500 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة، بينما قلصت الفضة والبلاتين بعض مكاسبهما عقب موجة صعود قياسية.

انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4,479.38 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 4,525.18 دولار في وقت سابق.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في أميركا لشهر فبراير بنسبة 0.1% عند 4,502.8 دولار.

وقال المحلل الكبير في كيتكو ميتالز جيم وايكوف إن سوق الذهب يشهد بعض عمليات جني الأرباح وتماسكًا فنيًا بعد المستويات القياسية، مضيفًا أن الذهب عادة ما يحقق أداءً جيدًا في بيئة أسعار فائدة منخفضة ويزدهر في فترات عدم اليقين.

يضيف ايكوف: "الهدف الصعودي التالي لسوق الذهب هو 4,600 دولار للأونصة وللفضة 75 دولارًا للأونصة بنهاية العام، والمؤشرات الفنية لا تزال إيجابية".

على الصعيد السياسي، قال الرئيس في اميركا دونالد ترامب الثلاثاء إنه يريد من رئيس الفدرالي القادم أن يخفض أسعار الفائدة إذا كانت الأسواق تؤدي بشكل جيد. البنك المركزي في اميركا خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، والمتعاملون يتوقعون خفضين إضافيين العام المقبل.