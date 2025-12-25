سعر الذهب مساء اليوم 25-12-2025

أظهرت أسعار الذهب في مصر صعودًا غير مسبوق بأول تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 25-12-2025 وبالتوازي مع اقتراب نهاية العام الجاري.

الذهب يرتفع

مع اقتراب مواعيد الإحتفال بأعياد الكريسماس وانتهاء السنة الميلادية الحالية، يستمر تصاعد المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة المختلفة.

صعود جديد

وسجل سعر جرام الذهب صعودًا بمقدار 185 جنيها مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

تذبذب أسبوعي

وعلى مدار الأسابيع القلائل الماضية فقد سعر المعدن الأصفر ما يقارب من 640 جنيه على الأقل من قيمته في تداولات الصاغة.

وبلغ آخر هبوط سجله الذهب منذ نهاية الأسبوع الماضي مقدار تراوح بين 35 و 50 جنيها في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لمتوسط الذهب نحو 5935 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر انتشارا نحو 6782 جنيها للبيع و 6822 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5935 جنيها للبيع و 5970 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط تداولا نحو 5087 جنيها للبيع و 5117 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3956 جنيها للبيع و 3980 جنيها للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4479 دولارا للبيع و 4480 دولارا للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47.48 ألف جنيه للبيع و 47.76 ألف جنيه للشراء.