أخبار البلد

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

محمد غالي

يهتم قطاع واسع من المواطنين بمتابعة سعر الذهب اليوم في مصر، حيث يحرص الكثير من محبي المعدن الاصفر على رصد تحركات الأسعار بشكل يومي، بهدف تحديد أنسب الأوقات للشراء أو الادخار، وهو ما يؤكد استمرار الذهب في الحفاظ على مكانته كأحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار الآمن داخل السوق.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب المتداولة داخل محلات الصاغة في مصر دون احتساب قيمة المصنعية

الذهب عيار 24
 سعر البيع 6830 جنيه – سعر الشراء 6805 جنيه
 

الذهب عيار 22
سعر البيع 6260 جنيه – سعر الشراء 6240 جنيه
 

الذهب عيار 21
سعر البيع 5975 جنيه – سعر الشراء 5955 جنيه
 

الذهب عيار 18
سعر البيع 5120 جنيه – سعر الشراء 5105 جنيه
 

الذهب عيار 14
 سعر البيع 3985 جنيه – سعر الشراء 3970 جنيه

الذهب عيار 12
 سعر البيع 3415 جنيه – سعر الشراء 3405 جنيه
 

الأونصة
 سعر البيع 212390 جنيه – سعر الشراء 211680 جنيه
 

الجنيه الذهب
 سعر البيع 47800 جنيه – سعر الشراء 47640 جنيه
 

سعر الأونصة عالميا
 4479.63 دولار

أداء الذهب في السوق المحلي

تشهد أسعار الذهب في السوق حالة من الترقب والحذر، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، ويواصل عيار 21 تصدره لقائمة الأعيرة الأكثر تداولا داخل محلات الصاغة، نظرا لكونه الخيار الادخاري الأكثر شيوعا بين الأسر المصرية، لما يوفره من توازن نسبي بين السعر وقوة الطلب.

العلاقة بين السعر العالمي والذهب المحلي

يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا مباشرا بحركة الأسعار العالمية، حيث ينعكس أي ارتفاع تشهده البورصات الدولية على السوق المحلي بصورة سريعة، ما يؤدي إلى تقلبات متواصلة يشعر بها كل من التجار والمستهلكين على حد سواء.

ورغم التذبذب المستمر بين الصعود والهبوط، إلا أن الاتجاه العام لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية يميل إلى الارتفاع، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، وتشير التوقعات إلى أن استمرار صعود الأسعار العالمية قد يدفع الذهب في مصر إلى تسجيل مستويات أعلى، خاصة إذا تجاوزت الأونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

السياسة النقدية وتأثيرها على الذهب

على صعيد السياسة النقدية، ترجح الأسواق اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتنفيذ خفضين محتملين في أسعار الفائدة خلال عام 2026، في حين لا يزال الانقسام قائما بين مسؤولي البنك المركزي الأمريكي بشأن الحاجة إلى مزيد من التيسير النقدي، بعد التخفيضات المتراكمة التي وصلت إلى 75 نقطة أساس منذ بداية العام.

تطورات الذهب عالميا

وفي هذا السياق، صرحت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند وعضو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لعام 2026، بأنها لا ترى ضرورة لإجراء أي تغيير في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مؤكدة أن التضخم لا يزال يمثل مصدر قلق رئيسي، رغم خطوات التيسير الأخيرة، وأشارت إلى إمكانية استمرار تثبيت أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي بين 3.50% و3.75% حتى فصل الربيع.

تراجع أسعار الذهب

وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا، حيث فقد سعر جرام الذهب في المتوسط نحو 650 جنيها على الأقل، في ظل حالة من الترقب والحذر التي سيطرت على السوق المحلي.

