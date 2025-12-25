آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم 25-12-2025

سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعا مع إغلاق تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 25-12-2025 داخل محلات الصاغة.

معدل زيادة الجنيه الذهب

وخلال تداولات اليوم حقق سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة وصلت إلي 1400 جنيه على أساس أسبوعي

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

ووصل أخر تحديث سجله سعر الجنيه الذهب نحو 47.48 ألف جنيه للبيع و 47.76 ألف جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب مع أول تعاملات له مساء اليوم زيادة بلغت 185 جنيه على مستوي الأعيرة المختلفة ليكسر بذلك حالة الركود التي تعرض لها على مدار الأسابيع الماضي.

انخفاض الذهب

خلال الـ4 أسابيع الماضية سجلت أسعار الذهب تراجعاً غير مسبوقًا ليفقد سعر الجرام الواحد نحو 650 جنيه على الأقل في المتوسط وسط حالة من الترقب شهدها السوق المحلي.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب اليوم

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 5935 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6782 جنيه للبيع و 6822 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5935 جنيه للبيع و 5970 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5087 جنيه للبيع و 5117 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3956 جنيه للبيع و 3980 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47.48 ألف جنيه للبيع و 47.76 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4479 دولار للبيع و 4480 دولار للشراء