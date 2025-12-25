سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الخميس

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6825 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6800 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 6255 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 6235 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5970 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5950 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5115جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5100 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3980 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3965 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3410 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3400 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 47760 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 47600 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب محليا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 212215 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 211505 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميا

وسجل سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية الآن نحو 4479.63 دولار.