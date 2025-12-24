قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أعرف أسعار الذهب في مصر والسعودية الآن

اسعار الذهب
اسعار الذهب
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب صعودا كبيرا في الاسواق المحلية والعربية والعالمية بنسبة متفاوتة، علي مدار تعاملات الأيام الماضية.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، والمملكة العربية السعودية، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر  بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6830 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6805  جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام  الذهب عيار 22 إلى 6260جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22  نحو 6240 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5975 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5955 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5120جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم  إلى 5105 جنيهات. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3985 جنيهًا. 

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 3970 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12  اليوم إلى  3415 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12  اليوم 3405 جنيها.  

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر بيع  الجنيه الذهب اليوم حوالي  47800  جنيهًا.

وصل  سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 47640  جنيهًا.

سعر أوقية الذهب محليا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 212390 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 211680 جنيها.

أسعار الذهب بدون مصنعية في السعودية اليوم الأربعاء:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 541.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 496 ريالا سعوديا.  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 473.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 496 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 سجلت نحو 315.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 وصلت إلى نحو 270.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 16832.7 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3788.25 ريال سعودي.

سعر أوقية الذهب عالميا 

وسجل سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية الآن نحو 4488 دولار.

أسعار الذهب مصر السعودية سعر الذهب عيار 24 ريال سعودي الجنيه الذهب

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

