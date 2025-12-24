قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 24-12-2025

ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تذبذب عقب قفزة تاريخية غير مسبوقة هي الأعلى في تاريخ الصاغة، حيث كسرت الأسعار كافة الحواجز التقليدية لتستقر عند مستويات قياسية جديدة.


سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاربعاء 24 ديسمبر 2025 نحو 6834 جنيهًا.


سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاربعاء 24 ديسمبر 2025، يسجل نحو 5980 جنيهًا.


سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم
أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل اليوم الاربعاء 24 ديسمبر 2025 نحو 5126 جنيهًا.


سجل سعر الجنيه الذهب 47840 جنيهًا خلال تداولات اليوم.


سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4490.5 دولار للبيع و 4491 دولار للشراء

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

