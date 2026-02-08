قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
رباب الهواري

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليفربول، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2025/26، في واحدة من أقوى مباريات الجولة الخامسة والعشرين.

 وتقام المواجهة المرتقبة على ملعب “الأنفيلد”، وسط ترقب جماهيري كبير لما تحمله المباراة من أهمية في صراع المراكز المتقدمة.

موقف الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي

يدخل مانشستر سيتي لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، ساعيًا لمواصلة الضغط على المتصدر وتقليص الفارق في سباق اللقب. في المقابل، يتواجد ليفربول في المركز السادس برصيد 39 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه تعيده بقوة إلى دائرة المنافسة على المربع الذهبي.

مرموش يتطلع للظهور أمام ليفربول

وتتجه الأنظار نحو النجم المصري عمر مرموش، الذي يأمل في المشاركة خلال مواجهة السيتي أمام ليفربول، خاصة بعد تألقه اللافت مؤخرًا. وتمكن مرموش من تسجيل 3 أهداف في آخر 3 مباريات، حيث سجل هدفًا في شباك ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، ثم أحرز ثنائية أمام نيوكاسل في بطولة كأس كاراباو، ليؤكد جاهزيته الفنية والبدنية قبل القمة.

تاريخ مرموش أمام الريدز

وكان مرموش قد واجه ليفربول في النصف الثاني من الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي، لكنه لم يتمكن حينها من تسجيل أو صناعة أهداف، ما يمنحه دافعًا إضافيًا لتقديم أداء قوي هذه المرة وترك بصمة واضحة في مباراة بحجم هذه القمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، مارك جويهي، نيكو أوريلي.

خط الوسط: رودري، تيجاني ريندرز.

الوسط الهجومي: فيل فودين، ريان شرقي، إيرلينج هالاند.

خط الهجوم: سيمينيو


 

