مانشستر سيتي يحدد بدائل جوارديولا ويضع ثلاثة أسماء على الطاولة لخلافته

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي بدأ التحرك مبكرًا لوضع تصور لمرحلة ما بعد بيب جوارديولا، مع اقتراب نهاية الموسم الحالي، وذلك تحسبًا لرحيل المدرب الإسباني عن القيادة الفنية للفريق.

أسماء شابة تدخل الحسابات

وبحسب ما ذكرته صحيفة «التلجراف» البريطانية، فإن إدارة مانشستر سيتي وضعت قائمة مختصرة تضم ثلاثة مدربين مرشحين لتولي المهمة، يتقدمهم تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، إلى جانب سيسك فابريغاس، وإنزو ماريسكا.

تشابي ألونسو المرشح الأبرز

ويحظى تشابي ألونسو بتقدير خاص داخل أروقة النادي، بعد النجاحات اللافتة التي حققها مع باير ليفركوزن، وقدرته على تقديم كرة قدم هجومية منظمة تتماشى مع فلسفة مانشستر سيتي.

فابريجاس وماريسكا في الصورة

كما تراقب الإدارة تجربة سيسك فابريجاس التدريبية الصاعدة، في حين يعد إنزو ماريسكا من الأسماء المعروفة داخل النادي، بعدما عمل سابقًا ضمن الجهاز الفني لجوارديولا، ويُنظر إليه كخيار يفهم هوية الفريق وأساليبه التكتيكية.

غموض مستقبل جوارديولا

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الغموض حول مستقبل بيب جوارديولا، وسط تقارير متزايدة تشير إلى أن الموسم الحالي قد يكون الأخير له مع السيتي، بعد سنوات من الهيمنة المحلية والقارية.