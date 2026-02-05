قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الإيراني يعين علي شمخاني أمينا عاما لمجلس الدفاع
شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنّي موهبتها وتلبية احتياجاتها
المغرب.. إجلاء 143 ألف متضرر من الفيضانات
استخدام أحدث التكنولوجيات.. رئيس العربية للتصنيع: رفع كفاءة 120 ماكينة ومعدة بمصنع سيماف
حقيقة طلاق مها نصار وحسين المنباوي .. رد غير متوقع من الفنانة | خاص
الإسكان تبحث التعاون مع تحالف إماراتي إسباني في تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة
السفير التركي بالقاهرة: مصر وتركيا أصبحتا أقرب الآن من أي وقت مضى
سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2026
نتيجة المقابلات الشخصية لوظيفتي سائق وفني بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
وقع عليها أقفاص الفاكهة .. مصرع سيدة أثناء عملها في جمع البرتقال بالمنوفية
ماذا كان يفعل الرسول بين المغرب والعشاء؟ سُنة مهجورة أجرها عظيم
صورة لـ محيي إسماعيل أثارت القلق .. هل تم حجز الفنان في دار مسنين؟
رياضة

فيفا يصدم الزمالك بعقوبة وقف القيد للمرة الحادية عشرة

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

تعرض نادي الزمالك لصدمة جديدة خلال الساعات الماضية بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن توقيع عقوبة جديدة على النادي تتعلق بقيد اللاعبين، لتصبح المرة الحادية عشرة التي يتعرض فيها القيد للتقييد بسبب قضايا مالية متراكمة.

وأعلن فيفا، في 5 فبراير 2026، إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات انتقالات بسبب المستحقات العالقة على النادي، في قرار يعكس استمرار الأزمات المالية التي تواجه القلعة البيضاء مع عدة أطراف.

وبذلك يرتفع إجمالي القضايا والعقوبات الموقعة على الزمالك إلى 11 قضية، منها 4 قضايا معلقة حتى السداد، إلى جانب 5 قضايا أخرى أقر فيفا إيقاف القيد فيها لمدة 3 فترات انتقالات حسب بيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

منافسات محلية وقارية في ظل الأزمة

وفي سياق منافسات الدوري المصري الممتاز، حقق الزمالك فوزًا مستحقًا على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 5-2، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة.

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثالث نادي بيراميدز، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر سيراميكا كليوباترا.

الاستعداد للكونفدرالية

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها في زامبيا يوم الأحد المقبل في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، في مباراة يحاول من خلالها الأبيض تعزيز فرصه في التأهل إلى الدور التالي.

الزمالك وقف قيد نادي الزمالك فيفا ايقاف جديد للقيد بنادي الزمالك

