مش غريب .. حفيظ دراجي يعلن عودته إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر عالمي لكرة القدم

أعلن المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي عودته إلى القاهرة، من خلال منشور مؤثر نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبّر فيه عن ارتباطه الخاص بالعاصمة المصرية ومكانتها التاريخية والرياضية

وكتب دراجي: "في قاهرة المعز، مدينة الألف مئذنة، عاصمة مصر المحروسة، وجوهرة الشرق التي لا تُشبه سواها".

وتابع: "أعود إليها، لا كغريب، بل كمن يعود إلى ذاكرةٍ حيّة، أعود إليها لأول مرة منذ شهدت لحظة فرحٍ جزائري خالدة

يوم عانقت الكأس الإفريقية أيادي الخُضر عام 2019".

وأضاف: “أعود اليوم بدعوةٍ كريمة لا تردّ، للمشاركة في المؤتمر العالمي Football Access Summit”.

واختتم: "حيث تجتمع كرة القدم على اختلاف لغاتها، ويحضر نجومها وصنّاع قرارها،لتبقى القاهرة...

دائمًا موعدًا مع التاريخ، ومحطةً لا يمرّ بها العابرون صدفة".