"مش بتوع مشاكل ولا لقطة".. عمرو الدرديري يختار أفضل 4 محترفين في تاريخ الكرة المصرية

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدرديري بعدد من اللاعبين المحترفين، مؤكدًا أن اختيار الأفضل لا يرتبط فقط بالمستوى الفني داخل الملعب، وإنما بالأخلاق والالتزام أيضًا.

ونشر الدرديري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة جمعت الرباعي: علي معلول، أشرف بن شرقي، بنتايك، وأليو ديانج، معلقًا: «يمكن فيه محترفين كتير أحرف منهم لعبوا معانا، بس بالنسبة لي دول أحسن 4 محترفين بسبب أخلاقهم، ولعيبة كورة فقط، مش بتوع مشاكل ولا لقطة»





ومن ناحية أخرى تستعد عدة أندية إفريقية للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، في النسخة الموسعة من البطولة العالمية.

الفرق الإفريقية المشاركة ضمن مسابقة بطولة مونديال الأندية في أمريكا وفي مقدمتها النادي الأهلي.

فرق قارة إفريقيا المقرر أن تشارك فى مونديال الأندية القادم تراجع ترتيب أنديتها فى ترتيب الدوري المحلي ومنها الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي.

صدى البلد يسلط الضوء على ترتيب الفرق المشاركة فى مونديال الأندية فى الدوريات المحلية.

الأهلي

يحتل النادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 27 نقطة، بعد خوض 14 مباراة، مواصلًا المنافسة على الصدارة في ظل صراع قوي بين أكثر من فريق.